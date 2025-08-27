Не викидайте старий Android: прості налаштування змусять смартфон працювати по-новому

Не обов'язково щосезону купувати новітній флагман Android, щоб бути задоволеним життям. Якщо у вас смартфон Google і Samsung, то, завдяки довгій підтримці виробника, він служитиме вам не один рік. Треба тільки правильно розібратися в налаштуваннях.

Related video

Іноді нове життя телефону можуть подарувати просте видалення невикористовуваних додатків або оновлення ПЗ, пише cnet.com. Експерти видання дають рекомендації, які налаштування Android треба змінити.

Час роботи батареї

Можна відразу вжити заходів, щоб непотрібні функції не розряджали акумулятор. Для цього:

Вимкніть автоматичну яскравість екрана і встановіть повзунок рівня яскравості на значення нижче 50%. Адже що яскравіший екран, то більше заряду акумулятора він споживає.

Використовуйте оптимізацію батареї. Іноді ця функція називається ще "адаптивною батареєю", але в будь-якому разі вона вивчає те, як ви використовуєте свій телефон, а потім оптимізує додатки та витрату заряду батареї.

Перейдіть у темний режим. Такий режим є у будь-якого телефону під управлінням Android 10 або пізнішої версії. Темний режим не тільки знижує навантаження на очі, а й збільшує термін служби акумулятора, адже для такого режиму потрібно менше енергії. Щоб увімкнути його, відкрийте додаток "Налаштування" і знайдіть відповідну опцію (на смартфонах Samsung вона називається "Нічний режим").

Налаштування домашнього екрана

Наведіть порядок у численних ярликах додатків. Для цього натисніть і утримуйте порожню область головного екрана, потім виберіть "Налаштування". Знайдіть опцію "Додати значок на головний екран" або "Додати нові додатки на головний екран" і вимкніть її.

Тепер значки нових додатків не відображатимуться на головному екрані та не захаращуватимуть його.

Режим "Не турбувати"

Коли вам необхідний спокій, допоможе спеціальний режим, який на різних смартфонах Android може називатися "Не турбувати", "Час очікування" або навіть "Тиха година".

Щоб його налаштувати, відкрийте "Налаштування" > "Звуки" (або "Сповіщення" ) і знайдіть функцію "Не турбувати" (або схожу назву).

Раніше Фокус повідомляв, що смартфони Android програють iPhone. Йшлося про те, що менеджер паролів Google, який може використовуватися на цих гаджетах, все ще далекий від досконалості.

Також стало відомо, що Google сильно ускладнить завантаження сторонніх додатків уже з наступного року. Компанія збирається суворіше перевіряти розробників додатків і порівнює це з перевірками в аеропорту.