Не делайте так с вашим смартфоном: эксперты назвали главные ошибки пользователей Android

Даже самые мощные и умные Android-телефоны нуждаются в правильном обращении. Иногда мы сокращает срок службы гаджета, даже сами того не подозревая.

Есть ошибки, которые так или иначе совершают все пользователи, пишет bgr.com. Эксперты издания перечисляют эти ошибки и дают рекомендации, как их избежать.

Пропуск обновлений ПО

Всегда нужно помнить, что обновления Android выпускаются не просто так. Они добавляют новые функции, устраняют проблемы безопасности и повышают общую производительность.

К сожалению, многие пользователи часто игнорируют обновления ПО. Причиной называют то, что установка обновлений занимает много времени и мешает, особенно когда день выдался напряженным.

Но, в конце концов, лучше набраться терпения и установить обновление, чем потом разбираться с возможными проблемами.

Вот как установить последнюю версию Android на ваш смартфон:

Откройте приложение «Настройки».

Внизу выберите «Система» и нажмите «Обновление ПО».

Если доступно обновление, нажмите кнопку «Установить» и следуйте инструкциям на экране.

Ели вы получили уведомление об обновлении, вы можете нажать на него и выполнить те же действия.

Игнорировать перезагрузку

Большинство людей не перезагружают свои смартфоны, пока не столкнутся с какой-нибудь неприятностью. А между тем эксперты советуют перезагружать телефон не реже одного раза в неделю – это поможет решить проблему зависших приложений, очистить временную память и повысить общую производительность.

Если ваш телефон начал зависать или неожиданно выключаться – это верный признак того, что ему нужна перезагрузка.

Чтобы перезагрузить телефон Android:

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню питания.

Выберите Перезапустить или Перезагрузить.

При появлении запроса введите код доступа вашего телефона.

Загрузка сомнительных приложений

Сколько бы раз ни говорили о том, что приложения лучше загружать только из проверенных официальных источников, люди все равно совершают эту ошибку – и таким образом подвергают свой смартфон опасности, ведь приложения из неизвестных источников могут содержать вредоносный код и красть конфиденциальную информацию.

Плохо отрегулированные приложения могут приводить к сбоям в работе других приложений или вызывать проблемы со стабильностью работы вашего Android-устройства. А поддельные и вредоносные приложения могут вообще представлять реальную угрозу – взять хотя бы фишинг (вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники обманным путем выманивают у пользователя его личные данные).

Раздача лишних разрешений

Часто пользователи сразу дают новому приложению все доступы, которые оно запрашивает, даже не задумавшись о целесообразности таких разрешений.

А ведь не каждому приложению действительно нужен для работы доступ к камере, микрофону или местоположению. Если такой доступ просит, к примеру, приложение-фонарик, то самое время насторожиться.

Чтобы изменить разрешения приложений на вашем телефоне Android:

Откройте «Настройки».

Нажмите «Приложения» и выберите приложение, для которого вы хотите изменить разрешения.

Нажмите «Разрешения». Отобразятся все дозволенные или запрещенные разрешения для приложения.

Чтобы изменить настройку разрешения, коснитесь ее, затем выберите Разрешить или Не разрешать.

Для разрешений на доступ к микрофону, камере и местоположению вы можете выбрать один из четырех вариантов: «Всегда», «Разрешить только при использовании приложения», «Спрашивать каждый раз» и «Не разрешать».

Пренебрежение оптимизацией батареи

Многие вообще не знают, для чего нужны настройки оптимизации заряда батареи Android. А ведь режим экономии заряда может буквально спасти ваш телефон, когда тот уже разрядился, а зарядить его возможности нет.

Однако тут надо помнить, что режим энергосбережения также отключает или ограничивает некоторые функции смартфона – например, задерживает уведомления и ограничивает фоновую активность. Поэтому постоянно быть в режиме энергосбережения не нужно – но в экстремальной ситуации именно он и может выручить

Чтобы включить функцию экономии заряда батареи на телефонах Android:

Откройте приложение «Настройки» и выберите «Аккумулятор».

Нажмите «Энергосбережение» или «Экономия заряда батареи».

Переведите переключатель в положение «Вкл.».

В зависимости от модели вашего телефона Android вы можете запланировать автоматическое включение режима экономии, когда заряд упадет до определенного показателя.

