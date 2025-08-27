Не делайте так с вашим смартфоном: эксперты назвали главные ошибки пользователей Android
Даже самые мощные и умные Android-телефоны нуждаются в правильном обращении. Иногда мы сокращает срок службы гаджета, даже сами того не подозревая.
Есть ошибки, которые так или иначе совершают все пользователи, пишет bgr.com. Эксперты издания перечисляют эти ошибки и дают рекомендации, как их избежать.
Пропуск обновлений ПО
Всегда нужно помнить, что обновления Android выпускаются не просто так. Они добавляют новые функции, устраняют проблемы безопасности и повышают общую производительность.
К сожалению, многие пользователи часто игнорируют обновления ПО. Причиной называют то, что установка обновлений занимает много времени и мешает, особенно когда день выдался напряженным.
Но, в конце концов, лучше набраться терпения и установить обновление, чем потом разбираться с возможными проблемами.
Вот как установить последнюю версию Android на ваш смартфон:
- Откройте приложение «Настройки».
- Внизу выберите «Система» и нажмите «Обновление ПО».
- Если доступно обновление, нажмите кнопку «Установить» и следуйте инструкциям на экране.
Ели вы получили уведомление об обновлении, вы можете нажать на него и выполнить те же действия.
Игнорировать перезагрузку
Большинство людей не перезагружают свои смартфоны, пока не столкнутся с какой-нибудь неприятностью. А между тем эксперты советуют перезагружать телефон не реже одного раза в неделю – это поможет решить проблему зависших приложений, очистить временную память и повысить общую производительность.
Если ваш телефон начал зависать или неожиданно выключаться – это верный признак того, что ему нужна перезагрузка.
Чтобы перезагрузить телефон Android:
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню питания.
- Выберите Перезапустить или Перезагрузить.
- При появлении запроса введите код доступа вашего телефона.
Загрузка сомнительных приложений
Сколько бы раз ни говорили о том, что приложения лучше загружать только из проверенных официальных источников, люди все равно совершают эту ошибку – и таким образом подвергают свой смартфон опасности, ведь приложения из неизвестных источников могут содержать вредоносный код и красть конфиденциальную информацию.
Плохо отрегулированные приложения могут приводить к сбоям в работе других приложений или вызывать проблемы со стабильностью работы вашего Android-устройства. А поддельные и вредоносные приложения могут вообще представлять реальную угрозу – взять хотя бы фишинг (вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники обманным путем выманивают у пользователя его личные данные).
Раздача лишних разрешений
Часто пользователи сразу дают новому приложению все доступы, которые оно запрашивает, даже не задумавшись о целесообразности таких разрешений.
А ведь не каждому приложению действительно нужен для работы доступ к камере, микрофону или местоположению. Если такой доступ просит, к примеру, приложение-фонарик, то самое время насторожиться.
Чтобы изменить разрешения приложений на вашем телефоне Android:
- Откройте «Настройки».
- Нажмите «Приложения» и выберите приложение, для которого вы хотите изменить разрешения.
- Нажмите «Разрешения». Отобразятся все дозволенные или запрещенные разрешения для приложения.
- Чтобы изменить настройку разрешения, коснитесь ее, затем выберите Разрешить или Не разрешать.
Для разрешений на доступ к микрофону, камере и местоположению вы можете выбрать один из четырех вариантов: «Всегда», «Разрешить только при использовании приложения», «Спрашивать каждый раз» и «Не разрешать».
Пренебрежение оптимизацией батареи
Многие вообще не знают, для чего нужны настройки оптимизации заряда батареи Android. А ведь режим экономии заряда может буквально спасти ваш телефон, когда тот уже разрядился, а зарядить его возможности нет.
Однако тут надо помнить, что режим энергосбережения также отключает или ограничивает некоторые функции смартфона – например, задерживает уведомления и ограничивает фоновую активность. Поэтому постоянно быть в режиме энергосбережения не нужно – но в экстремальной ситуации именно он и может выручить
Чтобы включить функцию экономии заряда батареи на телефонах Android:
- Откройте приложение «Настройки» и выберите «Аккумулятор».
- Нажмите «Энергосбережение» или «Экономия заряда батареи».
- Переведите переключатель в положение «Вкл.».
В зависимости от модели вашего телефона Android вы можете запланировать автоматическое включение режима экономии, когда заряд упадет до определенного показателя.
