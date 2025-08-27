Не робіть так із вашим смартфоном: експерти назвали головні помилки користувачів Android

Навіть найпотужніші та найрозумніші Android-телефони потребують правильного поводження. Іноді ми скорочуємо термін служби гаджета, навіть самі того не підозрюючи.

Є помилки, яких так чи інакше припускаються всі користувачі, пише bgr.com. Експерти видання перераховують ці помилки і дають рекомендації, як їх уникнути.

Пропуск оновлень ПЗ

Завжди потрібно пам'ятати, що оновлення Android випускаються не просто так. Вони додають нові функції, усувають проблеми безпеки та підвищують загальну продуктивність.

На жаль, багато користувачів часто ігнорують оновлення ПЗ. Причиною називають те, що встановлення оновлень займає багато часу і заважає, особливо коли день видався напруженим.

Але, зрештою, краще набратися терпіння і встановити оновлення, ніж потім розбиратися з можливими проблемами.

Ось як встановити останню версію Android на ваш смартфон:

Відкрийте додаток "Налаштування".

Внизу виберіть "Система" і натисніть "Оновлення ПЗ".

Якщо доступне оновлення, натисніть кнопку "Встановити" і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Якщо ви отримали повідомлення про оновлення, ви можете натиснути на нього і виконати ті самі дії.

Ігнорувати перезавантаження

Більшість людей не перезавантажують свої смартфони, поки не зіткнуться з якоюсь неприємністю. А тим часом експерти радять перезавантажувати телефон не рідше ніж раз на тиждень — це допоможе вирішити проблему завислих додатків, очистити тимчасову пам'ять і підвищити загальну продуктивність.

Якщо ваш телефон почав зависати або несподівано вимикатися — це вірна ознака того, що йому потрібне перезавантаження.

Щоб перезавантажити телефон Android:

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки не з'явиться меню живлення.

Виберіть Перезапустити або Перезавантажити.

При появі запиту введіть код доступу вашого телефону.

Завантаження сумнівних додатків

Скільки б разів не говорили про те, що додатки краще завантажувати тільки з перевірених офіційних джерел, люди все одно роблять цю помилку — і таким чином наражають свій смартфон на небезпеку, адже додатки з невідомих джерел можуть містити шкідливий код і красти конфіденційну інформацію.

Погано відрегульовані додатки можуть призводити до збоїв у роботі інших додатків або спричиняти проблеми зі стабільністю роботи вашого Android-пристрою. А підроблені та шкідливі додатки можуть взагалі становити реальну загрозу — взяти хоча б фішинг (різновид інтернет-шахрайства, за якого зловмисники обманним шляхом виманюють у користувача його особисті дані).

Завантаження додатків не з офіційних магазинів може бути небезпечним Фото: Digital Trends

Роздача зайвих дозволів

Часто користувачі одразу дають новому застосунку всі доступи, які він запитує, навіть не замислившись про доцільність таких дозволів.

Але ж не кожному застосунку дійсно потрібен для роботи доступ до камери, мікрофона або місця розташування. Якщо такий доступ просить, наприклад, додаток-ліхтарик, то саме час насторожитися.

Щоб змінити дозволи додатків на вашому телефоні Android:

Відкрийте "Налаштування".

Натисніть "Додатки" і виберіть додаток, для якого ви хочете змінити дозволи.

Натисніть "Дозволи". Відобразяться всі дозволені або заборонені дозволи для програми.

Щоб змінити налаштування дозволу, торкніться його, потім виберіть Дозволити або Не дозволяти.

Для дозволів на доступ до мікрофона, камери та місця розташування ви можете вибрати один із чотирьох варіантів: "Завжди", "Дозволити тільки під час використання застосунку", "Запитувати щоразу" і "Не дозволяти".

Нехтування оптимізацією батареї

Багато хто взагалі не знає, для чого потрібні налаштування оптимізації заряду батареї Android. Але ж режим економії заряду може буквально врятувати ваш телефон, коли той уже розрядився, а зарядити його можливості немає.

Однак тут треба пам'ятати, що режим енергозбереження також відключає або обмежує деякі функції смартфона — наприклад, затримує сповіщення і обмежує фонову активність. Тому постійно бути в режимі енергозбереження не потрібно — але в екстремальній ситуації саме він і може виручити

Щоб увімкнути функцію економії заряду батареї на телефонах Android:

Відкрийте програму "Налаштування" і виберіть "Акумулятор".

Натисніть "Енергозбереження" або "Економія заряду батареї".

Переведіть перемикач у положення "Вкл.".

Залежно від моделі вашого телефону Android ви можете запланувати автоматичне ввімкнення режиму економії, коли заряд впаде до певного показника.

