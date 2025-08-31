Как сохранить в порядке свой Android-смартфон: помогут эти пять простых трюков

Срок службы наших смартфонов во многом зависит от того, как мы с ними обращаемся. Есть полезные привычки, которые помогут продлить жизнь вашему гаджету.

Related video

Соблюдать правила ухода за телефоном совсем не сложно, отмечает bgr.com. Поэтому эксперты издания советуют взять на вооружение следующие рекомендации.

Не разряжайте телефон до нуля

Часто люди пользуются телефоном до тех пор, пока он полностью не разрядится, а потом заряжают его до 100%.

Такие крайности вредят аккумулятору. Лучше поддерживайте уровень заряда в диапазоне от 50% до 80%. Телефон, конечно, можно зарядить и до 100%. Но не каждый день, а, например, перед долгой дорогой.

Сюда же относится рекомендация оберегать смартфон от резкого перепада температуры. Оптимальная температура использования составляет от 0 до 35 градусов Цельсия, напоминает издание.

Следите за состоянием памяти

После нескольких месяцев или даже лет бесконтрольного использования память на вашем Android-смартфоне может просто закончиться. И это сразу повлияет на производительность – телефон станет работать медленнее и будет то и дело зависать.

Так что лучше периодически проверяйте состояние памяти. Чтобы это сделать:

Откройте приложение «Настройки».

Прокрутите вниз и нажмите «Уход за устройством» или «Обслуживание устройства».

Нажмите «Хранилище», и отобразится используемый и доступный объем памяти на вашем устройстве.

Очищайте кэш

Перегруженный или поврежденный кэш на телефоне Android может привести к сбою приложения или замедлить общую производительность устройства.

Большинство приложений Android имеют встроенные способы автоматической обработки кэшированных данных. Но некоторые приложения придется чистить вручную. Впрочем, с телефона это сделать довольно просто.

Чтобы очистить кэш приложений на вашем телефоне Android:

Откройте «Настройки» и выберите «Приложения».

Выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить.

Выберите Хранилище.

На странице информации о приложении нажмите «Очистить кэш».

Будьте осторожны с сетями Wi-Fi

Многие все время держат Wi-Fi включенным. Это действительно удобно, когда вы находитесь дома или в офисе, а ваш телефон подключен к надежной сети.

Но в общественных местах лучше быть бдительным. Незащищенная паролями сеть в кафе или торговом центре может сделать ваши данные уязвимыми для хакеров. Поэтому лучше подключайтесь только к защищенным сетям и не проводите финансовые операции, используя открытые сети Wi-Fi.

Выполняйте резервное копирование

Потерять данные никто не хочет, но делать резервные копии пользователи почему-то часто забывают. А ведь без такого резервного копирования восстановить потерянные данные будет невозможно.

Так что на всякий случай периодически создавайте копии важных данных, - документов, фотографий и видео.

Ранее стало известно, что скрытые файлы занимают много памяти на Android. Есть несколько простоях способов, как навести порядок в своем смартфоне.

Также сообщалось, что писать с iPhone на Android станет безопаснее. Важное обновление, предусматривающее сквозное шифрование сообщений, ждут уже в сентябре 2025 года.