Як зберегти в порядку свій Android-смартфон: допоможуть ці п'ять простих трюків

Термін служби наших смартфонів багато в чому залежить від того, як ми з ними поводимося. Є корисні звички, які допоможуть продовжити життя вашому гаджету.

Дотримуватися правил догляду за телефоном зовсім не складно, зазначає bgr.com. Тому експерти видання радять узяти на озброєння такі рекомендації.

Не розряджайте телефон до нуля

Часто люди користуються телефоном доти, доки він повністю не розрядиться, а потім заряджають його до 100%.

Такі крайнощі шкодять акумулятору. Краще підтримуйте рівень заряду в діапазоні від 50% до 80%. Телефон, звісно, можна зарядити і до 100%. Але не щодня, а, наприклад, перед довгою дорогою.

Сюди ж відноситься рекомендація оберігати смартфон від різкого перепаду температури. Оптимальна температура використання становить від 0 до 35 градусів Цельсія, нагадує видання.

Слідкуйте за станом пам'яті

Після кількох місяців або навіть років безконтрольного використання пам'ять на вашому Android-смартфоні може просто закінчитися. І це одразу вплине на продуктивність — телефон почне працювати повільніше і буде раз у раз зависати.

Тож краще періодично перевіряйте стан пам'яті. Щоб це зробити:

Відкрийте застосунок "Налаштування".

Прокрутіть вниз і натисніть "Догляд за пристроєм" або "Обслуговування пристрою".

Натисніть "Сховище", і відобразиться використовуваний і доступний обсяг пам'яті на вашому пристрої.

Очищайте кеш

Перевантажений або пошкоджений кеш на телефоні Android може призвести до збою додатка або уповільнити загальну продуктивність пристрою.

Більшість додатків Android мають вбудовані способи автоматичної обробки кешованих даних. Але деякі додатки доведеться чистити вручну. Утім, з телефона це зробити досить просто.

Щоб очистити кеш додатків на вашому телефоні Android:

Відкрийте "Налаштування" і виберіть "Додатки".

Виберіть додаток, кеш якого ви хочете очистити.

Виберіть "Сховище".

На сторінці інформації про додаток натисніть "Очистити кеш".

Будьте обережні з мережами Wi-Fi

Багато хто весь час тримає Wi-Fi увімкненим. Це справді зручно, коли ви перебуваєте вдома або в офісі, а ваш телефон під'єднаний до надійної мережі.

Але в громадських місцях краще бути пильним. Незахищена паролями мережа в кафе чи торговельному центрі може зробити ваші дані вразливими для хакерів. Тому краще підключайтеся тільки до захищених мереж і не проводьте фінансові операції, використовуючи відкриті мережі Wi-Fi.

Виконуйте резервне копіювання

Втратити дані ніхто не хоче, але робити резервні копії користувачі чомусь часто забувають. Але ж без такого резервного копіювання відновити втрачені дані буде неможливо.

Тож про всяк випадок періодично створюйте копії важливих даних, — документів, фотографій і відео.

