Почему новый iPhone 17 будет лучше, чем Samsung: эксперт назвал пять главных причин

Презентация новой линейки iPhone 17 в сентябре станет одним из главных событий этого года. У ультратонкого iPhone 17 Air есть все шансы побить своего главного конкурента – Samsung Galaxy S25 Edge.

Пока что одним из самых выдающихся достижений Samsung считается тонкость модели Galaxy S25 Edge, пишет techradar.com. Толщина этого смартфона составляет всего 5,8 мм, но, похоже, Apple настроена поставить новый рекорд. Судя по утечкам, толщина нового iPhone 17 Air будет от 5,6 мм до 5,44 мм.

Вторая причина, почему Apple может обогнать Samsung, – это вес телефона. iPhone 17 Air может оказаться не только тоньше, но и легче Galaxy S25 Edge. Не зря же ему дали название «Air», отмечает эксперт. Между прочим, смартфон Samsung Galaxy S25 Edge весит всего 163 г. Пока что он выигрывает у iPhone: ведь iPhone 16 весит 170 г, а другие модели линейки – даже еще больше: iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro весят 199 г, а iPhone 16 Pro Max – целых 227 г.

Однако утечки намекают, что iPhone 17 Air может весить около 145 г, и в таком случае он заберет титул самого легкого у Samsung Galaxy S25 Edge.

Третий аспект – это камеры. Тут все несколько сложнее. Galaxy S25 Edge оснащён 200-мегапиксельной камерой с широким углом обзора, 12-мегапиксельной камерой со сверхшироким углом обзора и 12-мегапиксельной фронтальной камерой. По слухам, у нового iPhone 17 Air будет только одна задняя камера — скорее всего, 48-мегапиксельная, а также 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Так что пока сложно представить, что Apple удастся выиграть у Samsung в смысле камер, но слухи об одной камере могут не подтвердиться, или же эта камера может оказаться супермощной.

Кстати, о мощности – телефоны Apple, как правило, мощнее телефонов Samsung, и вполне возможно, что так будет и с iPhone 17 Air. Samsung Galaxy S25 Edge оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite — лучшим на данный момент чипсетом для Android-смартфонов. Кроме того, его снабдили внушительными 12 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на все вопросы к производительности супертонкого iPhone 17 Air, эксперты отмечают, что он может получить чипсет A19 или A19 Pro. Первый вариант может и не превзойти Snapdragon 8 Elite, но второй явно окажется лучше. Насчет памяти пока тоже нет ясности – она может быть такой же, как у Samsung, но может оказаться и меньше (всего 8 ГБ).

Наконец, в смысле батарей смартфоны Samsung довольно уязвимы: у модели Galaxy S25 Edge емкость аккумулятора всего 3900 мАч. У iPhone 17 Air батарея может быть еще меньше – то есть, менее 3000 мАч. Но при этом инсайдеры говорят, что работать она должна не хуже, чем обычная батарея iPhone.

Напомним, что в сентябре этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он сразу был заявлен как самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, Apple с самого начала критиковали за довольно слабый аккумулятор: мол, ради дизайна компания решила пожертвовать производительностью.