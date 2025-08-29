Чому новий iPhone 17 буде кращим, ніж Samsung: експерт назвав п'ять головних причин

Презентація нової лінійки iPhone 17 у вересні стане однією з головних подій цього року. У ультратонкого iPhone 17 Air є всі шанси побити свого головного конкурента — Samsung Galaxy S25 Edge.

Related video

Поки що одним із найвидатніших досягнень Samsung вважається тонкість моделі Galaxy S25 Edge, пише techradar.com. Товщина цього смартфона становить лише 5,8 мм, але, схоже, Apple налаштована поставити новий рекорд. Судячи з витоків, товщина нового iPhone 17 Air буде від 5,6 мм до 5,44 мм.

Друга причина, чому Apple може обігнати Samsung, — це вага телефону. iPhone 17 Air може виявитися не тільки тоншим, а й легшим за Galaxy S25 Edge. Не дарма ж йому дали назву "Air", зазначає експерт. Між іншим, смартфон Samsung Galaxy S25 Edge важить лише 163 г. Поки що він виграє в iPhone: адже iPhone 16 важить 170 г, а інші моделі лінійки — навіть ще більше: iPhone 16 Plus і iPhone 16 Pro важать 199 г, а iPhone 16 Pro Max — цілих 227 г.

Однак витоки натякають, що iPhone 17 Air може важити близько 145 г, і в такому разі він забере титул найлегшого у Samsung Galaxy S25 Edge.

Третій аспект — це камери. Тут все дещо складніше. Galaxy S25 Edge оснащений 200-мегапіксельною камерою з широким кутом огляду, 12-мегапіксельною камерою з надшироким кутом огляду і 12-мегапіксельною фронтальною камерою. З чуток, у нового iPhone 17 Air буде тільки одна задня камера — найімовірніше, 48-мегапіксельна, а також 12-мегапіксельна фронтальна камера.

Тож поки складно уявити, що Apple вдасться виграти у Samsung у сенсі камер, але чутки про одну камеру можуть не підтвердитися, або ж ця камера може виявитися суперпотужною.

До речі, про потужність — телефони Apple, як правило, потужніші за телефони Samsung, і цілком можливо, що так буде і з iPhone 17 Air. Samsung Galaxy S25 Edge оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite — найкращим на даний момент чипсетом для Android-смартфонів. Крім того, його забезпечили значними 12 ГБ оперативної пам'яті.

Незважаючи на всі питання до продуктивності супертонкого iPhone 17 Air, експерти відзначають, що він може отримати чіпсет A19 або A19 Pro. Перший варіант може і не перевершити Snapdragon 8 Elite, але другий явно виявиться кращим. Щодо пам'яті поки теж немає ясності — вона може бути такою ж, як у Samsung, але може виявитися і меншою (всього 8 ГБ).

Нарешті, в сенсі батарей смартфони Samsung доволі вразливі: у моделі Galaxy S25 Edge ємність акумулятора лише 3900 мАг. У iPhone 17 Air батарея може бути ще меншою — тобто, менш як 3000 мАг. Але при цьому інсайдери кажуть, що працювати вона повинна не гірше, ніж звичайна батарея iPhone.

Нагадаємо, що у вересні цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air . Він одразу був заявлений як найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, Apple від самого початку критикували за досить слабкий акумулятор: мовляв, заради дизайну компанія вирішила пожертвувати продуктивністю.