"Фатальная ошибка": стало известно, что случилось с популярными телефонами Sony

Компания Sony наконец-то дала подробное объяснение того, что случилось с ее смартфонами Xperia 1 VII. Их продажу ранее приостановили после многочисленных жалоб.

Related video

С телефонами Xperia 1 VII с самого начала что-то было не так, напоминает androidpolice.com. Телефон вышел в мае 2025 года, и уже вскоре после этого пользователи стали сообщать, что гаджеты выключались, самопроизвольно перезагружались или просто переставали включаться. После этого Sony приостановила продажи для проведения расследования и предложила бесплатную замену неисправных смартфонов.

Теперь представители выпустили официальное разъяснение, в котором они принесли свои извинения и заявили, что причиной такого странного поведения Xperia 1 VII стала «фатальная ошибка» – дефект материнской платы, вызванный колебаниями температуры и влажности во время производства. Этот дефект и привел к полному выходу из строя множества устройств – то есть, по сути, многие экземпляры Xperia 1 VII были изначально обречены на провал из-за неисправных внутренних компонентов, и их просто нельзя было выпускать в продажу.

Sony также сообщила, что уже внесла необходимые коррективы в процесс производства, чтобы не допускать повторения таких инцидентов. Новый план компании включает в себя более строгий мониторинг факторов окружающей среды (в частности, как раз температуры и влажности) во время производства плат, а также тщательную проверку всех связанных процессов и улучшенную систему оценки рисков.

Новы требования уже вступили в силу, а компания на днях возобновила продажи телефонов Xperia 1 VII в Японии и Европе.

Пользователи, которые приобрели неисправные смартфоны, могут проверить свой IMEI по базе данных поддержки Sony, чтобы уточнить, имеют ли они право на бесплатную замену.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцам придется менять свои смартфоны Sony. Тогда речь шла как раз о неисправностях, обнаруженных у моделей Xperia 1 VII (при том, что телефон вышел только весной этого года).

Также стало известно, что Sony может вообще уйти с рынка смартфонов. Она постепенно сокращала свою деятельность в Европе – например, телефоны Xperia перестали продаваться напрямую в Финляндии. В то же время в самой компании официальных заявлений по поводу ухода с рынка не делали.