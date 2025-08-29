"Фатальна помилка": стало відомо, що сталося з популярними телефонами Sony

Компанія Sony нарешті дала докладне пояснення того, що трапилося з її смартфонами Xperia 1 VII. Їхній продаж раніше призупинили після численних скарг.

З телефонами Xperia 1 VII від самого початку щось було не так, нагадує androidpolice.com. Телефон вийшов у травні 2025 року, і вже незабаром після цього користувачі почали повідомляти, що гаджети вимикалися, мимовільно перезавантажувалися або просто переставали вмикатися. Після цього Sony призупинила продажі для проведення розслідування і запропонувала безкоштовну заміну несправних смартфонів.

Тепер представники випустили офіційне роз'яснення, в якому вони принесли свої вибачення і заявили, що причиною такої дивної поведінки Xperia 1 VII стала "фатальна помилка" — дефект материнської плати, викликаний коливаннями температури і вологості під час виробництва. Цей дефект і призвів до повного виходу з ладу безлічі пристроїв — тобто, по суті, багато екземплярів Xperia 1 VII були від початку приречені на провал через несправні внутрішні компоненти, і їх просто не можна було випускати в продаж.

Sony також повідомила, що вже внесла необхідні корективи в процес виробництва, щоб не допускати повторення таких інцидентів. Новий план компанії охоплює більш суворий моніторинг факторів навколишнього середовища (зокрема, якраз температури і вологості) під час виробництва плат, а також ретельну перевірку всіх пов'язаних процесів і поліпшену систему оцінки ризиків.

Нові вимоги вже набули чинності, а компанія днями відновила продажі телефонів Xperia 1 VII в Японії та Європі.

Користувачі, які придбали несправні смартфони, можуть перевірити свій IMEI по базі даних підтримки Sony, щоб уточнити, чи мають вони право на безкоштовну заміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власникам доведеться міняти свої смартфони Sony. Тоді йшлося якраз про несправності, виявлені у моделей Xperia 1 VII (при тому, що телефон вийшов тільки навесні цього року).

Також стало відомо, що Sony може взагалі піти з ринку смартфонів. Вона поступово скорочувала свою діяльність у Європі — наприклад, телефони Xperia перестали продаватися безпосередньо у Фінляндії. Водночас у самій компанії офіційних заяв з приводу відходу з ринку не робили.