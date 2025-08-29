iPhone или Huawei: эксперты назвали победителя в соревновании смартфонов-флагманов

В спорах о том, какой телефон лучше – iPhone или Android – до сих пор нет ясности. А есть еще бренды, которые выпускают смартфоны с собственной ОС – как, например, Huawei, и разобраться во флагманских гаджетах бывает действительно непросто.

Одним из самых ярких соперников iPhone 16 Pro Max можно назвать китайский Huawei Pura 80 Ultra, пишет gizmochina.com. Оба смартфона считаются лучшими в своих экосистемах. Эксперты решили сравнить эти модели по ключевым характеристикам.

Дизайн смартфона

Huawei использует стеклоалюминиевый корпус с усовершенствованным стеклом Kunlun Glass 2, а iPhone оснащен титановой рамкой с новейшей защитой Ceramic Shield. Китайский телефон может похвастаться повышенной водонепроницаемостью IP68/IP69, зато iPhone сертифицирован для погружения на глубину до 6 м.

В целом iPhone 16 Pro Max выглядит более изысканным благодаря титановому корпусу, но Huawei Pura 80 Ultra производит впечатление более прочного.

Дисплей смартфона

6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей Huawei отличается пиковой яркостью 3000 нит и сверхвысокой частотой ШИМ-регулировки подсветки 1440 Гц. Что касается iPhone, то его 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей поддерживает Dolby Vision с HBM-яркостью 2000 нит и пространственным видео.

Тут характеристики Huawei выглядят более внушительными, но по качеству изображения выигрывает iPhone.

Процессор смартфона

Huawei использует Kirin 9020 (7 нм) с графическим процессором Maleoon 920 и 16 ГБ оперативной памяти. А Apple снабдила свой телефон процессором A18 Pro (3 нм) в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

И хотя памяти у Huawei больше, фирменный чипсет Apple оказался лучше, поэтому iPhone 16 Pro Max снова выигрывает по скорости и эффективности.

Аккумулятор и зарядка

Huawei предлагает аккумулятор емкостью 5170–5700 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. У Apple аккумулятор меньше – всего 4685 мАч, а беспроводная зарядка – более медленная (25 Вт). Так что здесь преимущество на стороне Huawei и новых технологий.

Система камер

У Huawei четверная камера с 1-дюймовым сенсором 50 МП, двумя телеобъективами с 9,4-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом 40 МП. ПО зуму и передаче деталей такая система выигрывает у многих конкурентов.

iPhone же оснащен лишь тройной камерой с 48-мегапиксельным основным и сверхширокоугольным объективами, а также 5-кратным перископическим телеобъективом и сканером LiDAR.

Вообще, тут мнения расходятся. Huawei выигрывает в смысле универсальности основной камеры и оптических характеристик, зато Apple лидирует в плане фронтальных камер и программной обработки изображений.

У каждого смартфона свои преимущества, подытоживают эксперты. Просто гаджеты – как и сами бренды в целом – рассчитаны на разную аудиторию. Huawei больше нравится тем, кто одобряет внедрение инновацией, а Apple – тем, кто ценит комфорт т стабильность.

Ранее стало известно, что смартфон Huawei Pura 80 Ultra фигурировал в списке лучших смартфонов лета 2025. Тогда вместе с ним в топ вышли еще несколько китайских новинок от Xiaomi и Vivo.