iPhone чи Huawei: експерти назвали переможця у змаганні смартфонів-флагманів

У суперечках про те, який телефон кращий — iPhone чи Android — досі немає ясності. А є ще бренди, які випускають смартфони з власною ОС — як, наприклад, Huawei, і розібратися у флагманських гаджетах буває дійсно непросто.

Одним із найяскравіших суперників iPhone 16 Pro Max можна назвати китайський Huawei Pura 80 Ultra, пише gizmochina.com. Обидва смартфони вважаються найкращими у своїх екосистемах. Експерти вирішили порівняти ці моделі за ключовими характеристиками.

Дизайн смартфона

Huawei використовує склоалюмінієвий корпус з удосконаленим склом Kunlun Glass 2, а iPhone оснащений титановою рамкою з новітнім захистом Ceramic Shield. Китайський телефон може похвалитися підвищеною водонепроникністю IP68/IP69, натомість iPhone сертифікований для занурення на глибину до 6 м.

Загалом iPhone 16 Pro Max має більш вишуканий вигляд завдяки титановому корпусу, але Huawei Pura 80 Ultra справляє враження більш міцного.

Дисплей смартфона

6,8-дюймовий LTPO OLED-дисплей Huawei вирізняється піковою яскравістю 3000 ніт і надвисокою частотою ШІМ-регулювання підсвічування 1440 Гц. Що стосується iPhone, то його 6,9-дюймовий LTPO OLED-дисплей підтримує Dolby Vision з HBM-яскравістю 2000 ніт і просторовим відео.

Тут характеристики Huawei виглядають більш значними, але за якістю зображення виграє iPhone.

Процесор смартфона

Huawei використовує Kirin 9020 (7 нм) з графічним процесором Maleoon 920 і 16 ГБ оперативної пам'яті. А Apple забезпечила свій телефон процесором A18 Pro (3 нм) у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті.

І хоча пам'яті у Huawei більше, фірмовий чипсет Apple виявився кращим, тому iPhone 16 Pro Max знову виграє за швидкістю та ефективністю.

Акумулятор і зарядка

Huawei пропонує акумулятор ємністю 5170-5700 мАг з дротовою зарядкою потужністю 100 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 80 Вт. В Apple акумулятор менший — всього 4685 мАг, а бездротова зарядка — повільніша (25 Вт). Тож тут перевага на боці Huawei і нових технологій.

Система камер

У Huawei четверна камера з 1-дюймовим сенсором 50 МП, двома телеоб'єктивами з 9,4-кратним оптичним зумом і надширококутним об'єктивом 40 МП. За зумом і передачею деталей така система виграє у багатьох конкурентів.

iPhone же оснащений лише потрійною камерою з 48-мегапіксельним основним і надширококутним об'єктивами, а також 5-кратним перископічним телеоб'єктивом і сканером LiDAR.

Взагалі, тут думки розходяться. Huawei виграє в сенсі універсальності основної камери і оптичних характеристик, зате Apple лідирує в плані фронтальних камер і програмної обробки зображень.

У кожного смартфона свої переваги, підсумовують експерти. Просто гаджети — як і самі бренди загалом — розраховані на різну аудиторію. Huawei більше до вподоби тим, хто схвалює впровадження інновацій, а Apple — тим, хто цінує комфорт та стабільність.

Раніше стало відомо, що смартфон Huawei Pura 80 Ultra фігурував у списку найкращих смартфонів літа 2025. Тоді разом із ним у топ вийшли ще кілька китайських новинок від Xiaomi і Vivo.