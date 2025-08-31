В Южной Корее пенсионерам раздают роботизированных "внуков" с ИИ: какие последствия (фото)

Южнокорейский муниципалитет Гуро начал обеспечивать пожилых людей, проживающих одних, куклами-роботами на базе ChatGPT, разработанными стартапом Hyodol.

Куклы напоминают пенсионерам принимать лекарства и есть, а также наблюдают за ними в режиме реального времени, предупреждая социальных работников и семью о чрезвычайных ситуациях. Более того, Hyodol спасают людей от чувства покинутости, сообщает Rest of World.

"Пожилые люди боятся не смерти. Они говорят нам: "Я прожил достаточно долго". Больше всего они боятся одиночества", — рассказала Ким Сун-хва, директор Центра социального обеспечения Гундун.

По данным издания, многие пенсионеры в Южной Корее живут одни и страдают от депрессии, деменции и хронических заболеваний. При этом работники, которые занимаются уходом, перегружены работой.

Несмотря на это, с 2019 года муниципалитет Гуро раздал пенсионерам 412 роботов Hyodol. Сейчас по всей стране более 12 000 Hyodol живут в домах одиноких пожилых людей.

Куклы Hyodol

По словам сиделок, чат-боты могут быть неуклюжими, неправильно понимать невнятную речь или диалект пожилых людей и давать нечеткие ответы. Однако, пожилые люди "испытывают большое удовольствие, просто имея с кем поговорить".

Есть вещи, которые они не могут рассказать нам или даже собственным детям. Но они рассказывают Hyodol", — сказала помощница по уходу за пожилыми людьми Сун Кван-хи.

Рю Чжи Йон, социальный работник Центра социального обеспечения Гундон, который руководит программой роботов, рассказал, что пенсионеры балуют своих роботизированных кукол, словно внуков, которым всегда по семь лет. Они кормят их воображаемыми блюдами, одевают их в вышитые шляпы и старинные бусы, а также убаюкивают, чтобы они спали.

Пенсионерка с куклой Hyodol

Сотрудница Hyodol Ким Си-он отметила, что когда роботов забирают на ремонт, пожилые люди появляются на пороге компании, обеспокоенно прося вернуть своих компаньонов. Гендиректор компании добавил, что некоторые пожилые люди даже просят похоронить их вместе со своими куклами.

Важно

Рассказы работников учреждений ухода подтверждаются исследованиями компаний, которые показывают, что Hyodol могут облегчить симптомы депрессии и деменции у пожилых людей. В июле социальные работники даже устроили вечеринку по случаю дня рождения Hyodol, на которой пенсионеры делились своими чувствами относительно своих кукол.

"Я уже хотела умереть, но уже нет. Зачем мне умирать в таком прекрасном мире!", — призналась владелица Hyodol Чон Сан-воль.

При этом некоторые эксперты высказывают опасения, что имитация близости может заставить людей больше изолироваться от реального мира. Кроме того, пенсионеры, страдающие деменцией, могут принять слова робота за чистую монету.

