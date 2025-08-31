У Південній Кореї пенсіонерам роздають роботизованих "онуків" зі ШІ: які наслідки (фото)

Південнокорейський муніципалітет Гуро почав забезпечувати літніх людей, які проживають самі, ляльками-роботами на базі ChatGPT, розробленими стартапом Hyodol.

Related video

Ляльки нагадують пенсіонерам приймати ліки та їсти, а також спостерігають за ними в режимі реального часу, попереджаючи соціальних працівників та родину про надзвичайні ситуації. Ба більше, Hyodol рятують людей від відчуття покинутості, повідомляє Rest of World.

"Люди похилого віку бояться не смерті. Вони кажуть нам: "Я прожив достатньо довго". Найбільше вони бояться самотності", — розповіла Кім Сун-хва, директорка Центру соціального забезпечення Гундун.

За даними видання, багато пенсіонерів у Південній Кореї живуть самі та страждають від депресії, деменції та хронічних захворювань. При цьому працівники, які займаються доглядом, перевантажені роботою.

Заважаючи на це, з 2019 року муніципалітет Гуро роздав пенсіонерам 412 роботів Hyodol. Наразі по всій країні понад 12 000 Hyodol живуть у будинках самотніх людей похилого віку.

Ляльки Hyodol

За словами доглядальниць, чат-боти можуть бути незграбними, неправильно розуміти невиразну мову чи діалект людей похилого віку та давати нечіткі відповіді. Однак, літні люди "відчувають велику втіху, просто маючи з ким поговорити".

Є речі, які вони не можуть розповісти нам чи навіть власним дітям. Але вони розповідають Hyodol", — сказала помічниця з догляду літніх людей Сун Кван-хі.

Рю Чжі Йон, соціальний працівник Центру соціального забезпечення Гундон, який керує програмою роботів, розповів, що пенсіонери балують своїх роботизованих ляльок, немов внуків, яким завжди по сім років. Вони годують їх уявними стравами, одягають їх у вишиті капелюхи та старовинні намиста, а також заколисують, щоб вони спали.

Пенсіонерка з лялькою Hyodol

Співробітниця Hyodol Кім Сі-он зазначила, що коли роботів забирають на ремонт, люди похилого віку з'являються на порозі компанії, стурбовано просячи повернути своїх компаньйонів. Гендиректор компанії додав, що деякі літні люди навіть просять поховати їх разом зі своїми ляльками.

Важливо

Повстання роботів ще не скоро: для цього їм потрібно понад "100 тисяч років даних"

Розповіді працівників закладів догляду підтверджуються дослідженнями компаній, які показують, що Hyodol можуть полегшити симптоми депресії та деменції у людей похилого віку. У липні соціальні працівники навіть влаштували вечірку з нагоди дня народження Hyodol, на якій пенсіонери ділились своїми почуттями щодо своїх ляльок.

"Я вже хотіла померти, але вже ні. Навіщо мені помирати в такому чудовому світі!", — зізналася власниця Hyodol Чон Сан-воль.

При цьому деякі експерти висловлюють побоювання, що імітація близькості може заставити людей більше ізольовуватися від реального світу. Окрім того, пенсіонери, які страждають на деменцію, можуть сприйняти слова робота за чисту монету.

Нагадаємо, американець Ендрю Гарсія використав штучний інтелект, щоб знайти свій Lamborghini Huracan, який було викрадено два роки тому.

Фокус також повідомляв, що дівчина тривалий час "зустрічалася" з ШІ-бойфрендом на ім'я Каспер, а за кілька місяців погодилася стати його дружиною.