Забытая функция вернется на iPhone, но она будет выглядеть странно на новых устройствах

Несколько лет тому назад компания Apple полностью отказалась от сенсора Touch ID на своих смартфонах. Однако старая функция возвращается – причем установить ее хотят на самые новые телефоны.

Еще в ноябре 2023 года Apple отказалась от Touch ID и заменила его на Face ID, напоминает phonearena.com. Теперь подзабытая функция может вновь появиться на новом складном iPhone – соответствующая кнопка, предположительно, разместится сбоку.

Этот способ разблокировки смартфона будет выглядеть довольно-таки старомодным, отмечают эксперты, – но зато таким образом Apple сможет максимально разгрузить дисплей и не размещать слишком много компонентов внутри него.

Между прочим, по данным издания, многие пользователи отдают предпочтение Touch ID перед Face ID – из-за простоты использования и относительной доступности. Так что, независимо от того, как будет реализовано возвращение Touch ID, скорее всего, владельцы новых смартфонов Apple останутся им довольны.

В то же время, некоторые другие аспекты нового складного iPhone, о которых предварительно стало известно, выглядят не такими привлекательными. Специалисты говорят, что новый телефон Apple, даже еще не будучи выпущенным, уже уступает Galaxy Z Fold 7 от Samsung.

Например, как сообщают инсайдеры, модель Apple 2026 года уже отстает от выпущенного в этом году складного Fold 7 в том, что касается дисплея. Первоначальный замысел Apple о складном смартфоне без складок, похоже, не получится реализовать идеально, – хоть новый iPhone и будет использовать самый передовой шарнир.

Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году компания Apple выпустит свой первый складной iPhone. Таким образом она намерена «оживить» ситуацию на рынке складных телефонов.

Еще инсайдеры сообщали, что первый складной смартфон Apple будет напоминать по дизайну модели Samsung, а стоить – около двух тысяч долларов. Еще у него наконец-то может появиться полезная функция, которую пользователи ждали уже давно.