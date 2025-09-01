Забута функція повернеться на iPhone, але вона матиме дивний вигляд на нових пристроях

Кілька років тому компанія Apple повністю відмовилася від сенсора Touch ID на своїх смартфонах. Однак стара функція повертається — причому встановити її хочуть на найновіші телефони.

Related video

Ще в листопаді 2023 року Apple відмовилася від Touch ID і замінила його на Face ID, нагадує phonearena.com. Тепер призабута функція може знову з'явитися на новому складному iPhone — відповідна кнопка, імовірно, розміститься збоку.

Цей спосіб розблокування смартфона матиме доволі старомодний вигляд, зазначають експерти, — але зате в такий спосіб Apple зможе максимально розвантажити дисплей і не розміщувати занадто багато компонентів усередині нього.

Між іншим, за даними видання, багато користувачів віддають перевагу Touch ID перед Face ID — через простоту використання і відносну доступність. Тож, незалежно від того, як буде реалізовано повернення Touch ID, найімовірніше, власники нових смартфонів Apple залишаться ним задоволені.

Водночас, деякі інші аспекти нового складного iPhone, про які попередньо стало відомо, виглядають не такими привабливими. Фахівці кажуть, що новий телефон Apple, навіть ще не будучи випущеним, уже поступається Galaxy Z Fold 7 від Samsung.

Наприклад, як повідомляють інсайдери, модель Apple 2026 року вже відстає від випущеного цьогоріч складного Fold 7 у тому, що стосується дисплея. Початковий задум Apple про складаний смартфон без складок, схоже, не вдасться реалізувати ідеально, — хоч новий iPhone і використовуватиме найпередовіший шарнір.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2026 році компанія Apple випустить свій перший складаний iPhone. Таким чином вона має намір "оживити" ситуацію на ринку складних телефонів.

Ще інсайдери повідомляли, що перший складаний смартфон Apple нагадуватиме за дизайном моделі Samsung, а коштуватиме — близько двох тисяч доларів. Ще у нього нарешті може з'явитися корисна функція, на яку користувачі чекали вже давно.