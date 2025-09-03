От лысины до плеча: соцсети подозревают Трампа в использовании ИИ (фото)

В соцсетях набирает популярность теория, что последние выступления Дональда Трампа могли быть созданы искусственным интеллектом. Пользователи указывают на странные детали внешности и поведения.

По информации Daily Star, последние появления Дональда Трампа вызвали волну подозрений в соцсетях, где пользователи начали предполагать, что видео президента США может быть создано искусственным интеллектом. Анализируя фото и видео выступлений, они замечают нетипичные детали, которые якобы свидетельствуют о "фальсификации" контента.

Теории об "искусственном" президенте

Дональд Трамп недавно заявил, что он жив и здоров, однако часть пользователей соцсетей не поверила официальным объяснениям. По их мнению, последние выступления политика в Белом доме являются "сфальсифицированными видео", созданными с помощью технологий ИИ.

Сплетни об ухудшении здоровья 45-го президента США ходили раньше, а некоторые даже утверждали, что он умер. Несмотря на заверения Трампа, интернет-детективы не отказываются от предположений.

Выступление с опозданием и детали внешности

2 сентября Трамп выступил в Белом доме с брифингом, где объявил о переносе Космического командования США в Алабаму. Пресс-конференция началась с 45-минутным опозданием, что также вызвало дискуссии в соцсетях.

Белый дом распространил фото президента в Овальном кабинете, после чего в комментариях появились сомнения. Один пользователь написал: "Дональд Трамп буквально умер несколько дней назад, почему мы делаем вид, что он до сих пор жив, используя эти фотографии, созданные искусственным интеллектом?"

Другой добавил: "Представьте, что они просто используют созданного искусственным интеллектом Дональда Трампа до конца его срока".

Еще один комментатор просмотрел видео и обратил внимание на странную манеру выступления: "Задыхающийся и гнусавый Трамп делает свое заявление и быстро передает микрофон другим. Много пауз для глубокого вдоха, и быстро передает микрофон".

"Забыли прядь волос" и странный костюм

В соцсетях также обсуждают внешние "сбои". Один из зрителей спросил: "Они забыли прядь волос Трампа?"

Пользователь предположил, что у Трампа не хватает волос Фото: соцсеть Х

Еще один пользователь обратил внимание на костюм политика: "Странно. Ткань обычно так не спадает на руку".

Этот комментарий сопровождал фото с увеличением участка плеча. Наблюдатели отмечали, что морщины на рукаве выглядели неестественно.

Некоторые пользователи утверждали, что пиджак Трампа выглядит не так, как надо Фото: соцсеть Х

Опровержение и новые сомнения

Несмотря на подозрения, Трампа неоднократно видели на публике. В частности, в минувшие выходные он играл в гольф. Впрочем, скептики продолжают анализировать его фотографии.

Один из пользователей даже выложил "улучшенное" изображение: "Я улучшил изображение. И серьезно, может ли эксперт объяснить, что, черт возьми, происходит с его лбом? Прямо над носом и правой бровью".

