Від лисини до плеча: соцмережі підозрюють Трампа у використанні ШІ (фото)

У соцмережах набирає популярності теорія, що останні виступи Дональда Трампа могли бути створені штучним інтелектом. Користувачі вказують на дивні деталі зовнішності та поведінки.

За інформацією Daily Star, останні появи Дональда Трампа викликали хвилю підозр у соцмережах, де користувачі почали припускати, що відео президента США може бути створено штучним інтелектом. Аналізуючи фото та відео виступів, вони помічають нетипові деталі, які нібито свідчать про "фальсифікацію" контенту.

Теорії про "штучного" президента

Дональд Трамп нещодавно заявив, що він живий і здоровий, проте частина користувачів соцмереж не повірила офіційним поясненням. На їхню думку, останні виступи політика у Білому домі є "сфальсифікованими відео", створеними за допомогою технологій ШІ.

Плітки про погіршення здоров’я 45-го президента США ширилися раніше, а деякі навіть стверджували, що він помер. Попри запевнення Трампа, інтернет-детективи не відмовляються від припущень.

Виступ із запізненням і деталі зовнішності

2 вересня Трамп виступив у Білому домі з брифінгом, де оголосив про перенесення Космічного командування США до Алабами. Пресконференція розпочалася із 45-хвилинним запізненням, що також викликало дискусії у соцмережах.

Білий дім поширив фото президента в Овальному кабінеті, після чого у коментарях з’явилися сумніви. Один користувач написав: "Дональд Трамп буквально помер кілька днів тому, чому ми вдаємо, що він досі живий, використовуючи ці фотографії, створені штучним інтелектом?"

Інший додав: "Уявіть, що вони просто використовують створеного штучним інтелектом Дональда Трампа до кінця його терміну".

Ще один коментатор переглянув відео та звернув увагу на дивну манеру виступу: "Задиханий і гнусавий Трамп робить свою заяву і швидко передає мікрофон іншим. Багато пауз для глибокого вдиху, і швидко передає мікрофон".

"Забули пасмо волосся" і дивний костюм

У соцмережах також обговорюють зовнішні "збої". Один із глядачів запитав: "Вони забули пасмо волосся Трампа?"

Користувач припустив, що у Трампа бракує волосся Фото: соцмережа Х

Ще один користувач звернув увагу на костюм політика: "Дивно. Тканина зазвичай так не спадає на руку".

Цей коментар супроводжував фото із збільшенням ділянки плеча. Спостерігачі зазначали, що зморшки на рукаві виглядали неприродно.

Деякі користувачі стверджували, що піджак Трампа виглядає не так, як треба Фото: соцмережа Х

Спростування і нові сумніви

Попри підозри, Трампа неодноразово бачили на публіці. Зокрема, минулих вихідних він грав у гольф. Утім, скептики продовжують аналізувати його світлини.

Один із користувачів навіть виклав "покращене" зображення: "Я покращив зображення. І серйозно, чи може експерт пояснити, що, чорт забирай, відбувається з його чолом? Прямо над носом і правою бровою".

