Россияне разработали новую систему борьбы с украинскими зенитными БпЛА, — Сергей "Флеш" (фото, видео)

Россия разработала новую систему борьбы с украинскими зенитными беспилотниками, которую интегрировала в большинство разведывательных дронов типа Supercam.

Related video

Новая российская система заводская и серийная. Об этом сообщил украинский эксперт в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов вечером 6 сентября в своем Telegram-канале.

"Противник разработал новую систему борьбы с нашими зенитными дронами. Неприятно то, что она заводская и серийная", — отметил специалист.

Он также добавил, что такая система установлена на большинстве БпЛА Supercam, и показал, как она выглядит.

По словам Сергея "Флеша", система выглядит следующим образом: внутри встроен типовой приемник, который "смотрит" за сильными радиосигналами по всем диапазонам. Если радиосигнал фиксируется рядом, то выполняется команда по маневру уклонения.

"Поскольку зенитный дрон не может летать без передачи видео, то детектор его ловит", — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что россияне не впервые модернизируют разведывательные дроны типа Supercam. Так, 15 августа Сергей "Флеш" сообщал, что в БпЛА Supercam, кроме привычных модулей, был обнаружен высокоточный высотомер и мини-компьютер.

В мае информагентство РФ ТАСС, что россияне улучшили систему автозахвата цели в беспилотнике типа Supercam S350.