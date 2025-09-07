Росіяни розробили нову систему боротьби з українськими зенітними БпЛА, — Сергій "Флеш" (фото, відео)

Росія розробила нову систему боротьби з українськими зенітними безпілотниками, яку інтегрувала у більшість розвідувальних дронів типу Supercam.

Нова російська система заводська та серійна. Про це повідомив український експерт у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов увечері 6 вересня у своєму Telegram-каналі.

"Противник розробив нову систему боротьби з нашими зенітними дронами. Неприємно те, що вона заводська і серійна", — зазначив фахівець.

Він також додав, що така система встановлена на більшості БпЛА Supercam, і показав, який вигляд вона має.

За словами Сергія "Флеша", система має наступний вигляд: усередині вбудований типовий приймач, який "дивиться" за сильними радіосигналами за всіма діапазонами. Якщо радіосигнал фіксується поруч, то виконується команда щодо маневру ухилення.

"Оскільки зенітний дрон не може літати без передачі відео, то детектор його ловить", — пояснив експерт.

Варто зазначити, що росіяни не вперше модернізують розвідувальні дрони типу Supercam. Так, 15 серпня Сергій "Флеш" повідомляв, що у БпЛА Supercam, окрім звичних модулів, було виявлено високоточний висотомір і мінікомп'ютер.

У травні інформагентство РФ ТАСС, що росіяни поліпшили систему автозахвату цілі у безпілотнику типу Supercam S350.