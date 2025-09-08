Сбила крылатую ракету: что известно о новейшей роботизированной пушке Phalanx (видео)

Американская компания Raytheon создала роботизированную пушку Phalanx, способную выполнять функции противовоздушной обороны (ПВО) как на суше, так и на море.

Недавно Raytheon получила контракт на 205 миллионов долларов от ВМС США на производство Phalanx. Соглашение охватывает конверсии, капитальный ремонт и сопутствующее оборудование, а завершение работ запланировано на январь 2029 года, сообщает Defence Industry.

Система Phalanx сбила крылатую ракету

На сайте Raytheon сказано, что Phalanx представляет собой скорострельную пушку с компьютерным управлением и радиолокационным наведением, способную уничтожать противокорабельные ракеты и другие угрозы близкого расположения на суше и на море.

Пушка Phalanx оснащена функциями, которые обычно выполняются несколькими системами: поиск, обнаружение, оценка угроз, отслеживание, поражение и оценка уничтожения. Новейшая версия Block 1B имеет дополнительные станции управления, которые позволяют операторам визуально отслеживать и идентифицировать цели перед их поражением.

Пушка Фаланга Фото: Raytheon Technologies

На суше армия США использует ее для обнаружения и противодействия ракетным, артиллерийским и минометным системам. На море военно-морские силы используют систему оружия Phalanx для поражения противокорабельных ракет и близких угроз, которые пробили другие линии обороны.

К примеру, система Phalanx уже остановила крылатую ракету хуситов, которая за считанные секунды должна была попасть в корабль ВМС США USS Gravely, спасая более 300 моряков на борту.

По данным, Interesting Engineering, версия Block 1B весит 6 120 килограммов и оснащена пушкой Гатлинга M61A1 Vulcan, которая стреляет 20-мм бронебойными подкалиберными снарядами. Оружие может выпустить 4500 выстрелов в минуту против ракет и самолетов или 3000 выстрелов в минуту против меньших асимметричных целей. Каждый магазин вмещает до 1550 патронов.

Напомним, бойцы и инженеры 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода разработали роботизированный ЗРК "Прометей", вооруженный советскими ракетами "Игла". Оператор может управлять системой далеко в тылу, не выходя на передовую или в "серую зону" фронта.