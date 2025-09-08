Збила крилату ракету: що відомо про новітню роботизовану гармату Phalanx (відео)

Американська компанія Raytheon створила роботизовану гармату Phalanx, здатну виконувати функції протиповітряної оборони (ППО) як на суші, так і на морі.

Нещодавно Raytheon отримала контракт на 205 мільйонів доларів від ВМС США на виробництво Phalanx. Угода охоплює конверсії, капітальний ремонт та супутнє обладнання, а завершення робіт заплановано на січень 2029 року, повідомляє Defence Industry.

Система Phalanx збила крилату ракету

На сайті Raytheon сказано, що Phalanx являє собою скорострільну гармату з комп'ютерним керуванням та радіолокаційним наведенням, здатна знищувати протикорабельні ракети та інші загрози близького розташування на суші та на морі.

Гармата Phalanx оснащена функціями, які зазвичай виконуються кількома системами: пошук, виявлення, оцінка загроз, відстеження, ураження та оцінка знищення. Найновіша версія Block 1B має додаткові станції керування, які дозволяють операторам візуально відстежувати та ідентифікувати цілі перед їх ураженням.

Гармата Phalanx Фото: Raytheon Technologies

На суші армія США використовує її для виявлення та протидії ракетним, артилерійським та мінометним системам. На морі військово-морські сили використовують систему зброї Phalanx для ураження протикорабельних ракет та близьких загроз, які пробили інші лінії оборони.

До прикладу, система Phalanx вже зупинила крилату ракету хуситів, яка за лічені секунди мала влучити у корабель ВМС США USS Gravely, врятувавши понад 300 моряків на борту.

За даними, Interesting Engineering, версія Block 1B важить 6 120 кілограмів і оснащена гарматою Гатлінга M61A1 Vulcan, яка стріляє 20-мм бронебійними подкаліберними снарядами. Зброя може випустити 4500 пострілів на хвилину проти ракет та літаків або 3000 пострілів на хвилину проти менших асиметричних цілей. Кожен магазин вміщує до 1550 патронів.

Нагадаємо, бійці та інженери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу розробили роботизований ЗРК "Прометей", озброєний радянськими ракетами "Игла". Оператор може управляти системою далеко в тилу, не виходячи на передову чи у "сіру зону" фронту.