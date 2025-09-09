Новые Apple Watch Series 11: чем удивили пользователей рекордно умные часы (фото)

На презентации Apple сегодня показывают новую линейку гаджетов компании. После революционных наушников AirPods Pro 3 пришла очередь умных часов Apple Watch Series 11.

Related video

Первое, что бросается в глаза, – ультратонкий корпус новых часов, отмечают представители Apple. К тому же, экран часов теперь еще и в два раза прочнее благодаря покрытию CrystalArmor Plus.

В этой модели появился датчик артериального давления – такую функцию впервые внедрили на Apple Watch. Часы действительно умны – они могут отслеживать признаки гипертонии и предупреждать о потенциальных рисках.

Есть и усовершенствованная система мониторинга сна, которая учитывает не только длительность, но и качество отдыха. Она анализирует фазы сна и дает в этой связи персональные рекомендации.

Еще Apple впервые увеличила время работы обычных Apple Watch: модели Series 11 работают 24 часа на одном заряде.

Apple Watch SE 3

Модель Apple Watch SE 3 получила функции, которые раньше были доступны только в флагманских версиях.

Смарт-часы Apple Watch SE 3 Фото: Apple

Среди главных новшеств:

всегда включенный дисплей – поднимать запястье, чтобы посмотреть время, больше не нужно;

мощный чип S10 – производительность такая же, как в топовой Series 11;

быстрая зарядка;

встроенный динамик для воспроизведения музыки без iPhone.

Apple Watch Ultra 3

Эту модель называют "версией для экстремалов", ведь тут есть самый большой в истории компании дисплей и спутниковая связь.

Умные часы Apple Watch Ultra 3 Фото: Apple

Впечатляющей величины экрана удалось добиться благодаря уменьшению рамок. Еще есть титановый корпус с повышенной защитой и улучшенные датчики для дайвинга и высотных восхождений.

К тому же, по словам разработчиков, часы могут работать рекордно долго – до 42 часов в активном режиме.

Напомним, что на сентябрьской презентации Apple показывает и свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он сразу был заявлен как самый тонкий смартфон в истории компании.

Также Фокус сообщал, что новые наушники AirPods Pro 3 навсегда уберут "трудности перевода". Это стало возможно благодаря функции перевода в режиме онлайн на базе Apple Intelligence.