Нові Apple Watch Series 11: чим здивував користувачів рекордно розумний годинник (фото)

На презентації Apple сьогодні показують нову лінійку гаджетів компанії. Після революційних навушників AirPods Pro 3 прийшла черга розумних годинників Apple Watch Series 11.

Перше, що привертає увагу —це ультратонкий корпус нового годинника, зазначають представники Apple. До того ж, екран годинника тепер ще й удвічі міцніший завдяки покриттю CrystalArmor Plus.

У цій моделі з'явився датчик артеріального тиску — таку функцію вперше впровадили на Apple Watch. Годинник справді розумний — він може відстежувати ознаки гіпертонії та попереджати про потенційні ризики.

Є й удосконалена система моніторингу сну, яка враховує не тільки тривалість, а й якість відпочинку. Вона аналізує фази сну і дає у зв'язку з цим персональні рекомендації.

Ще Apple вперше збільшила час роботи звичайних Apple Watch: моделі Series 11 працюють 24 години на одному заряді.

Apple Watch SE 3

Модель Apple Watch SE 3 отримала функції, які раніше були доступні тільки у флагманських версіях.

Смарт-годинник Apple Watch SE 3 Фото: Apple

Серед головних нововведень:

завжди ввімкнений дисплей — піднімати зап'ястя, щоб подивитися час, більше не потрібно;

потужний чип S10 — продуктивність така сама, як у топової Series 11;

швидка зарядка;

вбудований динамік для відтворення музики без iPhone.

Apple Watch Ultra 3

Цю модель називають "версією для екстремалів", адже тут є найбільший в історії компанії дисплей і супутниковий зв'язок.

Розумний годинник Apple Watch Ultra 3 Фото: Apple

Вражаючої величини екрана вдалося домогтися завдяки зменшенню рамок. Ще є титановий корпус з підвищеним захистом і поліпшені датчики для дайвінгу та висотних сходжень.

До того ж, за словами розробників, годинник може працювати рекордно довго — до 42 годин в активному режимі.

Нагадаємо, що на вересневій презентації Apple показує і свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він одразу був заявлений як найтонший смартфон в історії компанії.

Також Фокус повідомляв, що нові навушники AirPods Pro 3 назавжди приберуть "труднощі перекладу". Це стало можливим завдяки функції перекладу в режимі онлайн на базі Apple Intelligence.