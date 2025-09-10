Позволяет "Шахеду" обходить РЭБ: эксперт показал важную деталь вражеского БПЛА (фото)

Россияне устанавливают на "Шахэды" антенны, которые делают их невосприимчивыми к действию почти любых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna), обнаруженной в сбитом российском "Шахеде", опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

CRPA из "Шахедов" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

На фото можно увидеть четыре антенные решетки. По словам эксперта, он впервые столкнулся с моделью, включающей целых 16 элементов.

"Круглая CRPA на 16 элементов из "Шахеда". Такую я еще не изучал. Помогает проходить "Шахеду" фактически любой РЭБ. Кстати, по разъемам четко видно, что это все изделия одного китайского завода", — написал "Флеш".

Как объясняет "Милитарный", CRPA — это специальная антенна для спутниковой навигации (GNSS), способная обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки врагом активных радиопомех. Такие антенны определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать.

Напомним, в Украине сбили ударный дрон "Шахед", оснащенный необычной системой. По словам экспертов, это китайская комбинированная сирена, которую удобно использовать для замера расстояния детонирования.

Фокус также сообщал, что Украину начали атаковать "Шахеды" серии "Ъ", которые могут управляться онлайн из России. Камеры и функция радиоуправления позволяют этим БПЛА вести разведку и наносить удары по движущимся объектам.