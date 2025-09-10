Дозволяє "Шахеду" обходити РЕБ: експерт показав важливу деталь ворожого БПЛА (фото)

Росіяни встановлюють на «Шахеди» антени, які роблять їх несприйнятливими до дії майже будь-яких систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Фото CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna), виявленої в збитому російському "Шахеді", опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

CRPA з "Шахедів" Фото: Сергій Флеш/ Telegram CRPA з "Шахедів" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

На фото можна побачити чотири антенні решітки. За словами експерта, він вперше зіткнувся з моделлю, що включає цілих 16 елементів.

"Кругла CRPA на 16 елементів з "Шахеда". Таку я ще не вивчав. Допомагає проходити "Шахеду" фактично будь-який РЕБ. До речі, по роз'ємах чітко видно, що це все вироби одного китайського заводу", — написав "Флеш".

Як пояснює "Мілітарний", CRPA — це спеціальна антена для супутникової навігації (GNSS), здатна забезпечувати якісне позиціювання дрона у просторі навіть в умовах постановки ворогом активних радіоперешкод. Такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати.

Нагадаємо, в Україні збили ударний дрон "Шахед", оснащений незвичною системою. За словами експертів, це китайська комбінована сирена, яку зручно використовувати для заміру відстані детонування.

Фокус також повідомляв, що Україну почали атакувати "Шахеди" серії "Ъ", які можуть керуватися онлайн з Росії. Камери та функця радіокерування дозволяють цим БПЛА вести розвідку та завдавати ударів по рухомих об’єктах.