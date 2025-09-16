DJI показала модульную камеру, крепящуюся на магнит: что о ней известно (видео)

Китайская компания DJI выпустила новый тизер под названием "Own the Moment" ("Овладей моментом"), в котором показана модульная камера, крепящаяся на магнит к другому устройству.

В видео сказано, что новый продукт будет официально представлен 23 сентября 2025 года. Эксперты портала DroneXL считают, что речь идет о камере Osmo Nano.

Как отмечают в издании, DJI позиционирует Osmo Nano как свое новейшее компактное устройство для создания контента. Ранее компания случайно обнародовала фото камеры в социальных сетях.

Что известно о камере DJI Osmo Nano

Утечки информации указывают на то, что Osmo Nano получит встроенную память (64 ГБ или 128 ГБ), слот для SD-карт, магнитную заднюю часть, а также OLED HD-сенсорный экран для управления, просмотра в режиме реального времени и дистанционной съемки.

Ожидается, что модульная конструкция понравится влогерам, путешественникам и создателям контента, которые хотят иметь легкое оборудование, которое легко интегрируется с аксессуарами. Цена DJI Osmo Nano, вероятно, составит около 369 долларов в версии на 64 ГБ и 399 долларов в версии на 128 ГБ.

"Если утечка информации о цене окажется правдивой, DJI позиционирует Osmo Nano как прямого конкурента Insta360 и GoPro в сегменте премиальных компактных камер", — отметили в издании.

Напомним, китайский производитель камер Insta360 выходит на рынок дронов с новым брендом под названием Antigravity.

Фокус также сообщал, что военные впервые обнаружили "камеру заднего вида" на разведывательном беспилотнике "Орлан".