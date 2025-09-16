DJI показала модульну камеру, що кріпиться на магніт: що про неї відомо (відео)

Китайська компанія DJI випустила новий тизер під назвою "Own the Moment" ("Опануй момент"), в якому показано модульну камеру, що кріпиться на магніт до іншого пристрою.

Related video

У відео сказано, що новий продукт буде офіційно представлено 23 вересня 2025 року. Експерти порталу DroneXL вважають, що мова йде про камеру Osmo Nano.

Тизер DJI

Як зазначають у виданні, DJI позиціонує Osmo Nano як свій найновіший компактний пристрій для створення контенту. Раніше компанія випадково оприлюднила фото камери у соціальних мережах.

Витік фото Osmo Nano Фото: DJI

Що відомо про камеру DJI Osmo Nano

Витоки інформації вказують на те, що Osmo Nano отримає вбудовану пам'ять (64 ГБ або 128 ГБ), слот для SD-карт, магнітну задню частину, а також OLED HD-сенсорний екран для управління, перегляду в режимі реального часу та дистанційної зйомки.

Важливо

У DJI з'явився неочікуваний суперник: "Мавіки" може потіснити виробник роботів-пилососів

Очікується, що модульна конструкція сподобається влогерам, мандрівникам та творцям контенту, які хочуть мати легке обладнання, що легко інтегрується з аксесуарами. Ціна DJI Osmo Nano, ймовірно, складе близько 369 доларів у версії на 64 ГБ та 399 доларів у версії на 128 ГБ.

"Якщо витік інформації про ціну виявиться правдивим, DJI позиціонує Osmo Nano як прямого конкурента Insta360 та GoPro у сегменті преміальних компактних камер", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, китайський виробник камер Insta360 виходить на ринок дронів з новим брендом під назвою Antigravity.

Фокус також повідомляв, що військові вперше виявили "камеру заднього виду" на розвідувальному безпілотнику "Орлан".