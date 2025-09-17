500 тысяч домов перейдут на новый источник энергии: где реализуют амбициозный проект

Компания Siemens Gamesa поставит свои ветряные турбины на Тайвань в рамках проекта, который поможет обеспечить чистой электроэнергией около 500 тысяч домов.

Речь идет о 35 ветряных турбин мощностью 14 мегаватт, пишет interestingengineering.com. Проект Formosa 4 называют важным шагом в развитии тайваньской морской ветроэнергетики. Партнером Siemens Gamesa стал главный девелопер морских ветровых электростанций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Synera Renewable Energy (SRE).

Свои турбины Siemens Gamesa поставит для модернизации морской ветряной электростанции "Формоза" на Тайване.

Проект морской ветроэлектростанции мощностью 495 мегаватт, расположенный у западного побережья уезда Мяоли на Тайване, получил мощности на первом раунде аукциона по зональному развитию в конце 2022 года, напоминает издание.

Затем, в ноябре 2024, года компания получила разрешение на открытие, став первым из победителей первого тура, достигшим этого результата.

За последние шесть лет компания SRE построила "Формозу 1" (первую морскую ветровую электростанцию на Тайване), а также "Формозу 2" (первый проект второй фазы, который был введен в коммерческую эксплуатацию). "Теперь мы развиваем этот успех с Formosa 4", – заявило руководство компании.

35 турбин будут поставлены с завода Siemens Gamesa по производству гондол в Тайчжуне (Тайвань). Это отвечает общей стратегии компании по локализации производства и укреплению региональных цепочек поставок.

