500 тисяч будинків перейдуть на нове джерело енергії: де реалізують амбітний проєкт

Компанія Siemens Gamesa поставить свої вітряні турбіни на Тайвань у рамках проєкту, який допоможе забезпечити чистою електроенергією близько 500 тисяч будинків.

Йдеться про 35 вітряних турбін потужністю 14 мегават, пише interestingengineering.com. Проєкт Formosa 4 називають важливим кроком у розвитку тайванської морської вітроенергетики. Партнером Siemens Gamesa став головний девелопер морських вітрових електростанцій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Synera Renewable Energy (SRE).

Свої турбіни Siemens Gamesa поставить для модернізації морської вітряної електростанції "Формоза" на Тайвані.

Проєкт морської вітроелектростанції потужністю 495 мегават, розташований біля західного узбережжя повіту Мяолі на Тайвані, отримав потужності на першому раунді аукціону із зонального розвитку наприкінці 2022 року, нагадує видання.

Потім, у листопаді 2024 року, компанія отримала дозвіл на відкриття, ставши першим із переможців першого туру, який досяг цього результату.

За останні шість років компанія SRE побудувала "Формозу 1" (першу морську вітрову електростанцію на Тайвані), а також "Формозу 2" (перший проєкт другої фази, що був введений у комерційну експлуатацію). "Тепер ми розвиваємо цей успіх із Formosa 4", — заявило керівництво компанії.

35 турбін будуть поставлені із заводу Siemens Gamesa з виробництва гондол у Тайчжуні (Тайвань). Це відповідає загальній стратегії компанії з локалізації виробництва і зміцнення регіональних ланцюжків поставок.

