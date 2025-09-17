Компания DJI выпустила новый дрон Mini 5 Pro: в чем его особенность (фото)

Китайская компания DJI представила дрон Mini 5 Pro, который сочетает в себе профессиональную визуализацию с передовыми функциями безопасности в компактном корпусе.

Mini 5 Pro пополнил популярную линейку дронов DJI весом до 250 граммов. БПЛА предлагает до 36 минут полета со стандартным аккумулятором Intelligent Flight Battery, а дополнительный аккумулятор Intelligent Flight Battery Plus увеличивает продолжительность полета до 52 минут, пишет DroneLife.

Производитель утверждает, что это первый в мире мини-дрон с 1-дюймовым CMOS-сенсором, который обеспечивает 50-мегапиксельные фотографии и улучшенную производительность в условиях слабого освещения. Это обновление, сокращает разрыв между компактными потребительскими дронами и большими моделями, такими как Air или Mavic.

Мини 5 Про Фото: DJI

Новая система камер Mini 5 Pro поддерживает:

видео 4K/60 кадров/с HDR с динамическим диапазоном до 14 ступеней;

видео 4K/120 кадров/с в замедленном режиме;

10-битная запись в цветовых режимах D-Log M и HLG;

расширенный диапазон ISO, с максимальным значением ISO 12 800 в стандартных режимах.

По словам экспертов, эти характеристики ощутимо улучшат резкость изображения, динамический диапазон и работу ночью. Дрон оснащен карданным подвесом с углом поворота 225° и возможностью вертикальной съемки, что позволяет делать более динамичные движения и создавать готовые к публикации в социальных сетях кадры. Обозреватели называют систему стабилизации одной из самых удобных функций дрона.

Кроме того, Mini 5 Pro получил систему всенаправленного обнаружения препятствий Nightscape от DJI, которая работает на основе фронтальной системы LiDAR в сочетании с несколькими датчиками зрения. Это позволяет дрону обнаруживать и избегать препятствий даже в условиях низкой освещенности.

"Независимо от того, идет ли речь о слежении за велосипедистами по извилистым дорогам, или о семейных прогулках по пляжу, система сочетает в себе маневренность и безопасность", — отметили в издании.

Мини 5 Про Фото: DJI

Напомним, DJI выпустила новый тизер под названием "Own the Moment", в котором показана модульная камера, крепящаяся на магнит к другому устройству.

Фокус также сообщал, что американские законодатели намерены заблокировать продажу дронов DJI, обвиняя китайскую компанию в ряде нарушений.