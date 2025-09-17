Компанія DJI випустила новий дрон Mini 5 Pro: в чому його особливість (фото)

Китайська компанія DJI представила дрон Mini 5 Pro, який поєднує в собі професійну візуалізацію з передовими функціями безпеки в компактному корпусі.

Related video

Mini 5 Pro поповнив популярну лінійку дронів DJI вагою до 250 грамів. БПЛА пропонує до 36 хвилин польоту зі стандартним акумулятором Intelligent Flight Battery, а додатковий акумулятор Intelligent Flight Battery Plus збільшує тривалість польоту до 52 хвилин, пише DroneLife.

Виробник стверджує, що це перший у світі міні-дрон з 1-дюймовим CMOS-сенсором, який забезпечує 50-мегапіксельні фотографії та покращену продуктивність за умов слабкого освітлення. Це оновлення, скорочує розрив між компактними споживчими дронами та більшими моделями, такими як Air або Mavic.

Mini 5 Pro Фото: DJI

Нова система камер Mini 5 Pro підтримує:

відео 4K/60 кадрів/с HDR з динамічним діапазоном до 14 ступенів;

відео 4K/120 кадрів/с у сповільненому режимі;

10-бітний запис у колірних режимах D-Log M і HLG;

розширений діапазон ISO, з максимальним значенням ISO 12 800 у стандартних режимах.

За словами експертів, ці характеристики відчутно покращать різкість зображення, динамічний діапазон та роботу вночі. Дрон оснащений карданним підвісом з кутом повороту 225° і можливістю вертикальної зйомки, що дозволяє робити більш динамічні рухи та створювати готові до публікації в соціальних мережах кадри. Оглядачі називають систему стабілізації однією з найзручніших функцій дрона.

Важливо

У DJI з'явився неочікуваний суперник: "Мавіки" може потіснити виробник роботів-пилососів

Окрім того, Mini 5 Pro отримав ​​систему всенаправленого виявлення перешкод Nightscape від DJI, яка працює на основі фронтальної системи LiDAR у поєднанні з кількома датчиками зору. Це дозволяє дрону виявляти та уникати перешкод навіть в умовах низької освітленості.

"Незалежно від того, чи йдеться про стеження за велосипедистами звивистими дорогами, чи про сімейні прогулянки пляжем, система поєднує в собі маневреність та безпеку", — зазначили у виданні.

Mini 5 Pro Фото: DJI

Нагадаємо, DJI випустила новий тизер під назвою "Own the Moment", в якому показано модульну камеру, що кріпиться на магніт до іншого пристрою.

Фокус також повідомляв, що американські законодавці мають намір заблокувати продаж дронів DJI, звинувачуючи китайську компанію в низці порушень.