Стало известно, какие смартфоны первыми получат Android 16: вы очень удивитесь

Компания Sony вернула в продажу свои флагманские смартфоны Xperia 1 VII и тут же начала для них выпуск обновлений Android 16. Причем обновление они получат даже раньше, чем вроде бы "беспроблемные" телефоны.

Sony приостанавливала продажи Xperia 1 VII из-за жалоб на программные сбои, напоминает gizmochina.com. Зато стабильную версию обновления Android 16 они получают раньше конкурентов – например, китайских телефонов OnePlus.

Смартфоны Xperia 1 VII изначально поставлялись с Android 15. Теперь, с версией прошивки 71.1.A.2.68, Android 16 доступен для загрузки в размере 1,1 ГБ. Sony пообещала четыре крупных обновления ОС и шесть лет поддержки безопасности (то есть телефон будет поддерживаться вплоть до Android 19).

Правда, обновление оказалось не таким заметным, как ранее ожидалось. Там нет некоторых функций – в частности, Live Updates (push-уведомлений Google в режиме реального времени). Обновление безопасности датировано августом 2025 года, а сентябрьское обновление пока не предусмотрено.

Тем не менее, некоторые полезные функции были добавлены. Например, появилась функция "Расширенная защита" от Google, которую пользователи должны включить вручную. После активации она блокирует небезопасные приложения, отмечает мошеннические звонки и предупреждает о подозрительных веб-сайтах.

В отличие от телефонов Pixel от Google, Sony отказалась от оформления Material 3 Expressive, оставив интерфейс максимально приближенным к тому, что пользователи уже видели на прежней версии Android 15.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцам придется менять свои смартфоны Sony. Тогда речь шла о неисправностях, обнаруженных у моделей Xperia 1 VII (при том, что телефон вышел только весной этого года).

Также Фокус писал, что в каком-то смысле смартфоны Xperia 1 VII исчезают навсегда. Появилась информация, что эти телефоны больше не будут входить в производственную линейку собственных заводов компании Sony, а все модели будут отданы на аутсорсинг. И по-видимому, текущая серия Xperia, включая Xperia 1 VII, уже становится OEM-продуктом – то есть их производит не сама Sony, а сторонние подрядчики.