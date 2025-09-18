Стало відомо, які смартфони першими отримають Android 16: ви дуже здивуєтеся

Компанія Sony повернула в продаж свої флагманські смартфони Xperia 1 VII і одразу ж почала для них випуск оновлень Android 16. Причому оновлення вони отримають навіть раніше, ніж начебто "безпроблемні" телефони.

Sony призупиняла продажі Xperia 1 VII через скарги на програмні збої, нагадує gizmochina.com. Зате стабільну версію оновлення Android 16 вони отримують раніше за конкурентів — наприклад, китайських телефонів OnePlus.

Смартфони Xperia 1 VII спочатку поставлялися з Android 15. Тепер, з версією прошивки 71.1.A.2.68, Android 16 доступний для завантаження в розмірі 1,1 ГБ. Sony пообіцяла чотири великих оновлення ОС і шість років підтримки безпеки (тобто телефон буде підтримуватися аж до Android 19).

Щоправда, оновлення виявилося не таким помітним, як раніше очікувалося. Там немає деяких функцій — зокрема, Live Updates (push-повідомлень Google у режимі реального часу). Оновлення безпеки датовано серпнем 2025 року, а вересневе оновлення поки що не передбачено.

Проте, деякі корисні функції було додано. Наприклад, з'явилася функція "Розширений захист" від Google, яку користувачі мають увімкнути вручну. Після активації вона блокує небезпечні додатки, відмічає шахрайські дзвінки і попереджає про підозрілі веб-сайти.

На відміну від телефонів Pixel від Google, Sony відмовилася від оформлення Material 3 Expressive, залишивши інтерфейс максимально наближеним до того, що користувачі вже бачили на колишній версії Android 15.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власникам доведеться міняти свої смартфони Sony. Тоді йшлося про несправності, виявлені в моделей Xperia 1 VII (при тому, що телефон вийшов тільки навесні цього року).

Також Фокус писав, що в якомусь сенсі смартфони Xperia 1 VII зникають назавжди. З'явилася інформація, що ці телефони більше не входитимуть у виробничу лінійку власних заводів компанії Sony, а всі моделі будуть віддані на аутсорсинг. І мабуть, поточна серія Xperia, включно з Xperia 1 VII, вже стає OEM-продуктом — тобто їх виробляє не сама Sony, а сторонні підрядники.