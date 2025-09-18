В сети показали новый смартфон iQOO: чем он поразил пользователей (фото, видео)

Новый флагманский смартфон iQOO 15 должен официально выйти в конце сентября, но инсайдерские утечки уже дают понять, как он может выглядеть. Однако главная фишка нового гаджета превзошла самые смелые ожидания.

Телефон может менять цвет, пишет gizmochina.com и показывает снимки задней панели, которая при изменении угла обзора из серой становится розовой. Самое эффектное цветовое решение, которые мы видели на флагманских смартфонах за последние годы, – отмечает издание.

iQOO 15 меняет цвет Фото: gizmochina.com

В сети появился и видеоролик, показывающий, как телефон-«хамелеон» меняет цвет. Устройство выглядит почти как два отдельных телефона, в зависимости от того, как свет отражается от поверхности.

Кроме того, как сообщают инсайдеры, iQOO 15 будет оснащен 6,85-дюймовым плоским QHD OLED- дисплеем от Samsung с яркостью до 6000 нит, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, и аккумулятором емкостью 7000 мАч (для сравнения, у iQOO 13 батарея была лишь 6000 мАч у), а также зарядкой мощностью 100 Вт.

Камера будет включать основной сенсор на 50 МП, перископический зум-объектив на 50 МП с улучшенным диапазоном и сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

Ожидается, что серия iQOO 15 будет представлена ​​в конце этого месяца, незадолго до ежегодного саммита Qualcomm (23–25 сентября). Напомним, что на этом мероприятии будет представлен новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, и iQOO станет одним из первых брендов, которые начнут поставлять его в своих устройствах.

Ранее Фокус сообщал, чего ждать от смартфона iQOO 15. Его анонсировали именно как флагман с огромным аккумулятором.

Также стало известно, на какие смартфоны можно будет поставить ОС Android 16. В списках фигурировали китайские гаджеты Vivo и iQOO (так как iQOO является суббрендом Vivo).