У мережі показали новий смартфон iQOO: чим він вразив користувачів (фото, відео)

Новий флагманський смартфон iQOO 15 має офіційно вийти наприкінці вересня, але інсайдерські витоки вже дають зрозуміти, який вигляд він може мати. Однак головна фішка нового гаджета перевершила найсміливіші очікування.

Телефон може змінювати колір, пише gizmochina.com і показує знімки задньої панелі, яка при зміні кута огляду з сірої стає рожевою. Найефектніше колірне рішення, які ми бачили на флагманських смартфонах за останні роки, — зазначає видання.

iQOO 15 змінює колір Фото: gizmochina.com

У мережі з'явився і відеоролик, що показує, як телефон-"хамелеон" змінює колір. Пристрій виглядає майже як два окремі телефони, залежно від того, як світло відбивається від поверхні.

Крім того, як повідомляють інсайдери, iQOO 15 буде оснащений 6,85-дюймовим плоским QHD OLED-дисплеєм від Samsung з яскравістю до 6000 ніт, ультразвуковим сканером відбитків пальців, вбудованим у дисплей, та акумулятором ємністю 7000 мАг (для порівняння, у iQOO 13 батарея була лише 6000 мАг), а також зарядкою потужністю 100 Вт.

Камера включатиме основний сенсор на 50 МП, перископічний зум-об'єктив на 50 МП з поліпшеним діапазоном і надширококутний об'єктив на 50 МП.

Очікується, що серія iQOO 15 буде представлена наприкінці цього місяця, незадовго до щорічного саміту Qualcomm (23-25 вересня). Нагадаємо, що на цьому заході буде представлено новий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, і iQOO стане одним із перших брендів, які почнуть постачати його у своїх пристроях.

Також стало відомо, на які смартфони можна буде поставити ОС Android 16. У списках фігурували китайські гаджети Vivo і iQOO (оскільки iQOO є суббрендом Vivo).