На популярных смартфонах Google Pixel обнаружилась странная ошибка: как ее исправить

Пользователи смартфонов Pixel жалуются на то, что их устройства ведут себя странно. При телефонном звонке гаджеты почему-то разворачиваются в альбомный формат.

Обычно мы пользуемся смартфоном в портретном режиме, поясняет androidauthority.com. В альбомную ориентацию мы поворачиваем телефон для какой-то конкретной цели – например, поиграть, посмотреть видео или снять его. Для чего такой поворот во время звонка – пока не совсем ясно.

О странной проблеме стали сообщать участники форума на Reddit. В частности, один из них рассказал, что приложение «Телефон» на его смартфоне Pixel недавно начало переключаться в альбомную ориентацию. А это вообще неподходящий вариант для звонка – разве что вы звоните через наушники, или являетесь обладателем какого-то необычного смартфона вроде LG Wing (у которого дисплей имеет Т-образную форму).

Эксперты издания проверили информацию и отметили, что непонятный автоматический поворот наблюдается не на всех телефонах Google Phone. На одних он работает в альбомной ориентации даже во время разговора, на других –. можно просматривать контакты в альбомной ориентации и даже набирать номер, но непосредственно при совершении вызова приложение принудительно переключается в портретную ориентацию.

Возможно, часть этой проблемы контролируется настройками учетной записи на стороне сервера Google, и в итоге она распространится на всех, допускают эксперты. Пока что они не поняли, какие требования выполняются для ее активации. Но это может быть и просто сбой, и в этом случае проблема исчезнет сама собой в ближайшее время.

