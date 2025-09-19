На популярних смартфонах Google Pixel виявилася дивна помилка: як її виправити
Користувачі смартфонів Pixel скаржаться на те, що їхні пристрої поводяться дивно. Під час телефонного дзвінка гаджети чомусь розгортаються в альбомний формат.
Зазвичай ми користуємося смартфоном у портретному режимі, пояснює androidauthority.com. В альбомну орієнтацію ми повертаємо телефон для якоїсь конкретної мети — наприклад, пограти, подивитися відео або зняти його. Для чого такий поворот під час дзвінка — поки не зовсім зрозуміло.
Про дивну проблему стали повідомляти учасники форуму на Reddit. Зокрема, один із них розповів, що застосунок "Телефон" на його смартфоні Pixel нещодавно почав перемикатися в альбомну орієнтацію. А це взагалі невідповідний варіант для дзвінка — хіба що ви дзвоните через навушники, або ж є власником якогось незвичного смартфона на кшталт LG Wing (у якого дисплей має Т-подібну форму).
Експерти видання перевірили інформацію і зазначили, що незрозумілий автоматичний поворот спостерігається не на всіх телефонах Google Phone. На одних він працює в альбомній орієнтації навіть під час розмови, на інших — можна переглядати контакти в альбомній орієнтації і навіть набирати номер, але безпосередньо під час здійснення виклику застосунок примусово перемикається в портретну орієнтацію.
Можливо, частина цієї проблеми контролюється налаштуваннями облікового запису на стороні сервера Google, і в підсумку вона пошириться на всіх, припускають експерти. Поки що вони не зрозуміли, які вимоги виконуються для його активації. Але це може бути і просто збій, і в цьому разі проблема зникне сама собою найближчим часом.
Раніше Фокус писав про те, які смартфони можна купити замість Google Pixel 10 Pro. Серед них, зокрема, згадувалася флагманська модель Galaxy S25 від Samsung.
Також стало відомо, що новим смартфонам Pixel не вистачає однієї корисної функціїяка могла б урятувати їхню батарею.