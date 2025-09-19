На популярних смартфонах Google Pixel виявилася дивна помилка: як її виправити

Користувачі смартфонів Pixel скаржаться на те, що їхні пристрої поводяться дивно. Під час телефонного дзвінка гаджети чомусь розгортаються в альбомний формат.

Зазвичай ми користуємося смартфоном у портретному режимі, пояснює androidauthority.com. В альбомну орієнтацію ми повертаємо телефон для якоїсь конкретної мети — наприклад, пограти, подивитися відео або зняти його. Для чого такий поворот під час дзвінка — поки не зовсім зрозуміло.

Про дивну проблему стали повідомляти учасники форуму на Reddit. Зокрема, один із них розповів, що застосунок "Телефон" на його смартфоні Pixel нещодавно почав перемикатися в альбомну орієнтацію. А це взагалі невідповідний варіант для дзвінка — хіба що ви дзвоните через навушники, або ж є власником якогось незвичного смартфона на кшталт LG Wing (у якого дисплей має Т-подібну форму).

Експерти видання перевірили інформацію і зазначили, що незрозумілий автоматичний поворот спостерігається не на всіх телефонах Google Phone. На одних він працює в альбомній орієнтації навіть під час розмови, на інших — можна переглядати контакти в альбомній орієнтації і навіть набирати номер, але безпосередньо під час здійснення виклику застосунок примусово перемикається в портретну орієнтацію.

Можливо, частина цієї проблеми контролюється налаштуваннями облікового запису на стороні сервера Google, і в підсумку вона пошириться на всіх, припускають експерти. Поки що вони не зрозуміли, які вимоги виконуються для його активації. Але це може бути і просто збій, і в цьому разі проблема зникне сама собою найближчим часом.

