Не отправляйте ни в коем случае: мошенники крадут данные через фотографии в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp распространяется схема, при которой злоумышленники заставляют пользователей раскрывать свои удостоверения личности. Они притворяются юристами или сотрудниками банка и просят выслать фото такого удостоверения.

О новой мошеннической схеме сообщил Центр защиты прав потребителей немецкого Бранденбурга, пишет techadvisor.com. Эксперты опасаются, что схема может быстро распространиться по всему миру.

Киберпреступники выдают себя за сотрудников банков, юридических фирм или криптовалютных платформ. Они подделывают официальные письма, чтобы вызвать доверие, и присылают потенциальной жертве срочный запрос, по которому получатель должен идентифицировать себя в интернете.

Например, известны случаи, когда аферисты представлялись сотрудниками швейцарской юридической фирмы, а в своем письме утверждали, что его получатели стали жертвами мошенничества, связанного с криптовалютами, и теперь они якобы имеют право на компенсацию в несколько тысяч евро. А чтобы получить выплату, надо идентифицировать себя через WhatsApp, телефон или электронную почту.

Но если сделать фото и отправить его через мессенджер – или просто показать на камеру во время видеочата, – конфиденциальная информация из документа, удостоверяющего личность, попадет в руки преступников. Сама по себе такая афера не нова, но еще не было случаев, чтобы мошенники назывались швейцарскими юристами.

Получив личные данные жертвы, злоумышленники могут с их помощью открывать банковские счета, совершать онлайн-покупки или совершать другие транзакции, – и все от имени пострадавшего человека. Так что, если вас просят отправить документы, удостоверяющие личность, в WhatsApp или на любой другой цифровой платформе, убедитесь, что эти люди действительно те, за кого себя выдают. Скорее всего, это окажется не так, поэтому будьте бдительны и не раскрывайте свои данные сомнительным собеседникам.

