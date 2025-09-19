Не надсилайте в жодному разі: шахраї крадуть дані через фотографії у WhatsApp

У месенджері WhatsApp поширюється схема, за якої зловмисники змушують користувачів розкривати свої посвідчення особи. Вони прикидаються юристами або співробітниками банку і просять вислати фото такого посвідчення.

Про нову шахрайську схему повідомив Центр захисту прав споживачів німецького Бранденбурга, пише techadvisor.com. Експерти побоюються, що схема може швидко поширитися по всьому світу.

Кіберзлочинці видають себе за співробітників банків, юридичних фірм або криптовалютних платформ. Вони підробляють офіційні листи, щоб викликати довіру, і надсилають потенційній жертві терміновий запит, за яким одержувач повинен ідентифікувати себе в інтернеті.

Наприклад, відомі випадки, коли аферисти представлялися співробітниками швейцарської юридичної фірми, а у своєму листі стверджували, що його одержувачі стали жертвами шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, і тепер вони нібито мають право на компенсацію в кілька тисяч євро. А щоб отримати виплату, треба ідентифікувати себе через WhatsApp, телефон або електронну пошту.

Але якщо зробити фото і надіслати його через месенджер — або просто показати на камеру під час відеочату, — конфіденційна інформація з документа, що посвідчує особу, потрапить до рук злочинців. Сама по собі така афера не нова, але ще не було випадків, щоб шахраї називалися швейцарськими юристами.

Отримавши особисті дані жертви, зловмисники можуть з їхньою допомогою відкривати банківські рахунки, здійснювати онлайн-покупки або здійснювати інші транзакції, — і все від імені постраждалої людини. Тож, якщо вас просять надіслати документи, що засвідчують особу, у WhatsApp або на будь-якій іншій цифровій платформі, переконайтеся, що ці люди дійсно ті, за кого себе видають. Найімовірніше, це виявиться не так, тому будьте пильними і не розкривайте свої дані сумнівним співрозмовникам.

Також Фокус повідомляв, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника.