Мощный БПЛА в необычном корпусе: раскрыты возможности новейшего дрона SPARTAN (фото)

Американская компания Ascent AeroSystems разработала многофункциональный беспилотный летательный аппарат SPARTAN, который может использоваться не только военными, но и спасательными службами или предпринимателями.

Дрон SPARTAN рассчитан на работу в суровых условиях. Его усовершенствованная коаксиальная система ротора и компактная аэродинамическая цилиндрическая форма обеспечивают высокую выносливость, скорость, дальность полета, и грузоподъемность. Возможности БПЛА раскрыты на официальном сайте Ascent AeroSystems.

Дрон SPARTAN Фото: Ascent AeroSystems

Для военнослужащих SPARTAN может выполнять такие функции, как обнаружение и наведение на цели, наблюдение за границей, поддержка миссий снабжения, ретрансляция связи и тактическое картографирование поля боя.

Для гражданских структур БПЛА может быть полезным, осуществляя поисково-спасательные работы, реагирование на стихийные бедствия, наблюдение за пожарами, картографирование дорожно-транспортных происшествий и доставку грузов экстренной помощи.

Кроме того, SPARTAN предлагает ряд возможностей для промышленности. Среди них — дистанционная инспекция трубопроводов, осмотры линий электропередач, картографирование и моделирование участка, моделирование сельского хозяйства и контроль запасов.

Технические характеристики дрона SPARTAN:

высота — 771 мм;

диаметр — 147 мм;

вес основной части без аккумулятора и полезной нагрузки — 2,7 кг;

максимальный взлетный вес — 13,6 кг;

максимальная полезная нагрузка — 3,9 кг;

материалы — поликарбонаты, композиты, алюминий;

максимальная высота полета — 5000 м над уровнем моря;

максимальная скорость — 100 км/ч, 27 м/с;

система привода — прямой привод с 2 бесщеточными двигателями;

выносливость — до 50 мин (в зависимости от типа аккумулятора);

рабочая температура — от -28 до 54°C;

сопротивление ветру — класс 8 (64+ км/ч).

Напомним, армия США в партнерстве с Королевским флотом Великобритании испытала в Южной Корее тяжелый дрон Malloy Т-150.

Фокус также сообщал, что чешская компания LPP новый дрон JWI-4000, предназначенный для перехвата и уничтожения вражеских дронов.