Мощный БПЛА в необычном корпусе: раскрыты возможности новейшего дрона SPARTAN (фото)
Американская компания Ascent AeroSystems разработала многофункциональный беспилотный летательный аппарат SPARTAN, который может использоваться не только военными, но и спасательными службами или предпринимателями.
Дрон SPARTAN рассчитан на работу в суровых условиях. Его усовершенствованная коаксиальная система ротора и компактная аэродинамическая цилиндрическая форма обеспечивают высокую выносливость, скорость, дальность полета, и грузоподъемность. Возможности БПЛА раскрыты на официальном сайте Ascent AeroSystems.
Для военнослужащих SPARTAN может выполнять такие функции, как обнаружение и наведение на цели, наблюдение за границей, поддержка миссий снабжения, ретрансляция связи и тактическое картографирование поля боя.Важно
Для гражданских структур БПЛА может быть полезным, осуществляя поисково-спасательные работы, реагирование на стихийные бедствия, наблюдение за пожарами, картографирование дорожно-транспортных происшествий и доставку грузов экстренной помощи.
Кроме того, SPARTAN предлагает ряд возможностей для промышленности. Среди них — дистанционная инспекция трубопроводов, осмотры линий электропередач, картографирование и моделирование участка, моделирование сельского хозяйства и контроль запасов.
Технические характеристики дрона SPARTAN:
- высота — 771 мм;
- диаметр — 147 мм;
- вес основной части без аккумулятора и полезной нагрузки — 2,7 кг;
- максимальный взлетный вес — 13,6 кг;
- максимальная полезная нагрузка — 3,9 кг;
- материалы — поликарбонаты, композиты, алюминий;
- максимальная высота полета — 5000 м над уровнем моря;
- максимальная скорость — 100 км/ч, 27 м/с;
- система привода — прямой привод с 2 бесщеточными двигателями;
- выносливость — до 50 мин (в зависимости от типа аккумулятора);
- рабочая температура — от -28 до 54°C;
- сопротивление ветру — класс 8 (64+ км/ч).
