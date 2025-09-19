Потужний БПЛА у незвичному корпусі: розкрито можливості новітнього дрона SPARTAN (фото)

Американська компанія Ascent AeroSystems розробила багатофункціональний безпілотний літальний апарат SPARTAN, який може використовувати не лише військовими, але й рятувальними службами чи підприємцями.

Дрон SPARTAN розрахований на роботу в суворих умовах. Його вдосконалена коаксіальна система ротора та компактна аеродинамічна циліндрична форма забезпечують високу витривалість, швидкість, дальність польоту, та вантажопідйомність. Можливості БПЛА розкрито на офіційному сайті Ascent AeroSystems.

Дрон SPARTAN Фото: Ascent AeroSystems

Для військовослужбовців SPARTAN може виконувати такі функції, як виявлення та наведення на цілі, спостереження за кордоном, підтримка місій постачання, ретрансляція зв'язку та тактичне картографування поля бою.



Для цивільних структур БПЛА може бути корисним, здійснюючи пошуково-рятувальні роботи, реагування на стихійні лиха, спостереження за пожежами, картографування дорожньо-транспортних пригод та доставку вантажів екстреної допомоги.

Окрім того, SPARTAN пропонує низку можливостей для промисловості. Серед них — дистанційна інспекція трубопроводів, огляди ліній електропередач, картографування та моделювання ділянки, моделювання сільського господарства та контроль запасів.

Технічні характеристики дрона SPARTAN:

висота — 771 мм;

діаметр — 147 мм;

вага основної частини без акумулятора та корисного навантаження — 2,7 кг;

максимальна злітна вага — 13,6 кг;

максимальне корисне навантаження — 3,9 кг;

матеріали — полікарбонати, композити, алюміній;

максимальна висота польоту — 5000 м над рівнем моря;

максимальна швидкість — 100 км/год, 27 м/с;

система приводу — прямий привід з 2 безщітковими двигунами;

витривалість — до 50 хв (залежно від типу акумулятора);

робоча температура — від -28 до 54°C;

опір вітру — клас 8 (64+ км/год).

Нагадаємо, армія США у партнерстві з Королівським флотом Великої Британії випробувала у Південній Кореї тяжкий дрон Malloy Т-150.

Фокус також повідомляв, що чеська компанія LPP новий дрон JWI-4000, призначений для перехоплення та знищення ворожих дронів.