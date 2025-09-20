Вы и не догадывались: Android-смартфон можно перезагрузить даже без кнопки питания

Перезагрузка смартфона – это обычно первый шаг на пути к устранению технических неполадок. Однако бывают ситуации, когда выключить телефон кнопкой питания не получается.

Related video

Если кнопка питания не выключает телефон, это не значит, что он несправен, отмечает slashgear.com. Эта кнопка может переводить ваш Android-смартфон в спящий режим, а длительное нажатие может еще и вызывать "умного" помощника (например, Google Gemini) и вообще запускать совсем другую функцию. Это не очень-то удобно, когда нужна именно перезагрузка.

Но есть и альтернативные способы перезагрузить телефон Android. На большинстве популярных устройств предусмотрены встроенные в программное обеспечение ярлыки быстрого доступа.

Перезагрузить телефон из быстрых настроек

Самый простой способ выключить или перезагрузить Android-смартфон без использования кнопки питания – это воспользоваться ярлыком питания в панели быстрых настроек. Для этого:

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана Android, чтобы открыть уведомления.

Затем еще раз проведите пальцем сверху вниз, чтобы развернуть быстрые настройки.

Если вы используете телефон Samsung Galaxy с оболочкой One UI 7 или более поздней версии с настройками по умолчанию, вам нужно будет провести пальцем вниз от верхнего правого угла экрана, где находятся индикаторы заряда батареи и сети.

Для телефонов Pixel в правом верхнем (или правом нижнем) углу меню быстрых настроек вы увидите небольшой значок питания. Нажатие на него откроет меню питания с опциями выключения или перезагрузки устройства.

Перезагрузить телефон с помощью кнопок громкости

На телефонах Samsung Galaxy необходимо одновременно удерживать клавишу питания и кнопку уменьшения громкости. Не нажимайте и не отпускайте кнопки быстро – иначе вы просто сделаете снимок экрана. После удержания кнопки в течение нескольких секунд появится меню питания, в котором, помимо прочих опций, можно выключить или перезагрузить телефон. Нажмите «Перезагрузить», а затем нажмите его еще раз для подтверждения.

На телефонах Google Pixel процесс аналогичен, но необходимо удерживать клавишу увеличения громкости вместе с кнопкой питания. Еще при использовании меню питания Pixel не требуется повторное нажатие для подтверждения выбора.

Ранее стало известно, какие популярные смартфоны Samsung первыми получат обновление Android 16. Речь шла о флагманской серии Galaxy S25.

Что касается смартфонов Google Pixel, то на них обнаружилась довольно странная ошибка. Впрочем, она может исчезнуть сама собой.