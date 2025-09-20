Ви й не здогадувалися: Android-смартфон можна перезавантажити навіть без кнопки живлення

Перезавантаження смартфона — це зазвичай перший крок на шляху до усунення технічних негараздів. Однак бувають ситуації, коли вимкнути телефон кнопкою живлення не виходить.

Якщо кнопка живлення не вимикає телефон, це не означає, що він несправний, зазначає slashgear.com. Ця кнопка може переводити ваш Android-смартфон у сплячий режим, а тривале натискання може ще й викликати "розумного" помічника (наприклад, Google Gemini) та взагалі запускати зовсім іншу функцію. Це не дуже зручно, коли потрібне саме перезавантаження.

Але є й альтернативні способи перезавантажити телефон Android. На більшості популярних пристроїв передбачені вбудовані в програмне забезпечення ярлики швидкого доступу.

Перезавантажити телефон зі швидких налаштувань

Найпростіший спосіб вимкнути або перезавантажити Android-смартфон без використання кнопки живлення — це скористатися ярликом живлення в панелі швидких налаштувань. Для цього:

Проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана Android, щоб відкрити сповіщення.

Потім ще раз проведіть пальцем вниз, щоб розгорнути швидкі налаштування.

Якщо ви використовуєте телефон Samsung Galaxy з оболонкою One UI 7 або пізнішою версією з налаштуваннями за замовчуванням, вам потрібно буде провести пальцем униз від верхнього правого кута екрана, де розташовані індикатори заряду батареї та мережі.

Для телефонів Pixel у правому верхньому (або правому нижньому) кутку меню швидких налаштувань ви побачите невеликий значок живлення. Натискання на нього відкриє меню живлення з опціями вимкнення або перезавантаження пристрою.

Перезавантажити телефон за допомогою кнопок гучності

На телефонах Samsung Galaxy необхідно одночасно утримувати клавішу живлення і кнопку зменшення гучності. Не натискайте і не відпускайте кнопки швидко — інакше ви просто зробите знімок екрана. Після утримання кнопки протягом кількох секунд з'явиться меню живлення, в якому, крім інших опцій, можна вимкнути або перезавантажити телефон. Натисніть "Перезавантажити", а потім натисніть його ще раз для підтвердження.

На телефонах Google Pixel процес аналогічний, але необхідно утримувати клавішу збільшення гучності разом із кнопкою живлення. Ще під час використання меню живлення Pixel не потрібне повторне натискання для підтвердження вибору.

