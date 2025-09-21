Никаких сливов: в Минцифры опровергли информацию об утечке данных 20 млн украинцев

Данные украинцев, которые якобы были слиты в сеть, не имеют отношения к "Дія" и не являются результатом взлома приложения.

Распространенные в интернете файлы – фальсификация, заявил заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным технологиям Виталий Балашов.

По его словам, после обнародованной информации команда Минцифры провела расследование и выяснила, что опубликованные файлы – это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных.

"Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение", – объяснил Балашов.

В Минцифры распространение поддельных файлов расценивают как скоординированную попытку атаки на приложение "Дія" и подрыв доверия к государственным сервисам.

"В очередной раз подчеркиваем, "Дія" не хранит персональные данные — система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале", – добавил чиновник.

Фото: Скриншот

В качестве подтверждения он назвал обнародование кода "Дія" в марте 2024 года.

"Он находится в открытом доступе, и кто-либо может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан" – заверил Балашов.

Слив данных 20 млн украинцев в сеть: что известно

Утром 21 сентября депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко сообщил о сливе в сеть данных более 20 млн граждан Украины.

По его словам, в интернете появился архив под названием diia_users_db_2025.zip. В нем указаны полные фамилия, имя и отчество человека, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, место работы и другие данные.

По словам Федиенко, он увидел много знакомых фамилий и отметил, что номера их телефонов указаны правильно. Более того, в списке были даже те, кто не использует приложение "Дія", но данные в этой базе есть.

Федиенко, который является членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, посоветовал согражданам обезопасить себя, обновив пароли на всех приложениях, почтовом ящике и т. д, включив двухфакторную идентификацию и заменив финансовый номер телефона.

Вскоре после публикации этой информации народный депутат Ярослав Железняк опроверг информацию о новом сливе. Он заявил, что в опубликованных списках – "старая" утечка базы "Дія" на 3,5 млн строк. Ранее он писал, что с момента подписания президентом Владимиром Зеленским закона № 11533, который закрывает часть открытых данных в госреестрах и утечкой данных прошло всего три дня.

Железняк добавил, что голосовал против.

Народный депутат имеет в виду закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров", который был подписан главой государства 17 сентября.

Он ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц, а также доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

Напомним, 18 сентября Нотариальная палата Украины заявила о грубом нарушении нотариальной тайны в ходе тестирования системы е-нотариата. В открытом доступе оказались личные данные украинцев из государственных реестров, включая информацию о завещаниях.

В тот же день в Министерстве юстиции и Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли эту информацию.