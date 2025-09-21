"Ничего нового": нардеп Железняк прокомментировал утечку в сеть данных 20 млн украинцев

Утечка в сеть данных более 20 млн украинцев, о которой сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко утром 21 сентября, – не новая информация.

Это "старая" утечка базы "Дія" на 3,5 млн строк, утверждает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что не понимает, в чем собственно новизна информации, обнародованной коллегой.

"Ничего нового тут нет. Как и логики было закрывать реестры, что считаю абсолютно идиотским решением и голосовал красной кнопкой", – добавил Железняк.

Речь идет о законопроекте № 11533, который Верховная Рада приняла в целом 21 августа 2025 года, который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 17 сентября, несмотря на то, что 27 августа десятки общественных организаций призывали главу государства ветировать закон.

Закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.

Вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.

Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

Напомним, Минюст Украины 20 декабря сообщил о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры. В то же время российские хакеры заявили, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров. В Украине утечки персональных данных не подтверждали.

Уже 30 декабря были восстановлены первые реестры. Начали работать Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Позже выяснилось, что это не был сбой, связанный с работой администраторов реестра. За атакой стояли российские хакеры.