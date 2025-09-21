"Нічого нового": нардеп Железняк прокоментував витік у мережу даних 20 млн українців

Витік у мережу даних понад 20 млн українців, про який повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко вранці 21 вересня, — не нова інформація.

Це "старий" витік бази "Дія" на 3,5 млн рядків, стверджує народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що не розуміє, у чому власне новизна інформації, оприлюдненої колегою.

"Нічого нового тут немає. Як і логіки було закривати реєстри, що вважаю абсолютно ідіотським рішенням і голосував червоною кнопкою", — додав Железняк.

Йдеться про законопроєкт № 11533, який Верховна Рада ухвалила в цілому 21 серпня 2025 року, що на період воєнного стану і рік після його скасування закриває частину відкритих даних у держреєстрах.

Президент України Володимир Зеленський підписав його 17 вересня, незважаючи на те, що 27 серпня десятки громадських організацій закликали главу держави ветувати закон.

Закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" обмежує відкритий доступ до інформації в публічних реєстрах, зокрема тих, що стосуються забезпечення національної безпеки та оборони, а також даних про місцезнаходження та кадастрові номери нерухомого майна всіх юридичних осіб.

Замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється вказувати тільки область, район і місто, кадастрові номери земельних ділянок будуть приховані від відкритого доступу, а юридичні особи зможуть вказувати будь-яку контактну адресу, навіть якщо вона не є фактичною.

Крім того, обмежується доступ до відомостей про об'єкти інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Мін'юст України 20 грудня повідомив про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри. Водночас російські хакери заявили, що зламали "Національні інформаційні системи України" і видалили всю інформацію з державних реєстрів. В Україні витоку персональних даних не підтверджували.

Уже 30 грудня було відновлено перші реєстри. Почали працювати Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Пізніше з'ясувалося, що це не був збій, пов'язаний із роботою адміністраторів реєстру. За атакою стояли російські хакери.