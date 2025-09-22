Не стоит переплачивать за iPhone 17: скоро выйдет флагманский смартфон на 500 долларов дешевле

Совсем недавно Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 17. В Украине базовая модель будет стоить около 1400 долларов. Но не спешите с покупкой – скоро появится флагманский смартфон, который может обойтись всего в 900 долларов.

В сети уже появились подробности насчет нового китайского OnePlus 15, пишет phonearena.com. Правда, на мировом рынке он появится лишь в начале 2026 года, но детали уже интригуют.

Прежде всего, телефон получит мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч, который, к тому же, и заряжается очень быстро. Причем это будет новая кремний-углеродная батарея. Говорили даже, что компания OnePlus рассматривала батарею емкостью 8000 мАч, но все-таки решила немного пожертвовать мощностью, чтобы сохранить корпус тонким и изящным.

Что касается качества дисплея, то ходят слухи, что оно немного понизится по сравнению с предыдущей моделью OnePlus 13, но зато будет более высокая частота обновления: частота 165 Гц с уменьшенным разрешением 1,5K на немного меньшей 6,78-дюймовой панели.

Еще OnePlus 15 может отказаться от фирменного трехпозиционного слайдера оповещений и заменить его на новую настраиваемую кнопку. Насчет этой идеи пока мнения расходятся – некоторые считают, что такое переключение будет более сложным в использовании, чем обычный слайдер.

Уже известно, что OnePlus 15, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite 2 (он же Snapdragon 8 Gen 5) – флагманским чипом Qualcomm, который обеспечит высокую производительность.

Инсайдеры также сообщают, что OnePlus может отказаться от своего фирменного круглого модуля камеры и заменит его на прямоугольный с закругленными углами. Напомним также, что предшественником OnePlus 15 был OnePlus 13: число 14 решили пропустить, так как в Китае оно считается несчастливым.

Ранее Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала как раз модель OnePlus 13.

Также стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T по мощности батареи обогнал даже флагманские гаджеты Apple и Samsung. Этому помогла новая кремний-углеродная технология.