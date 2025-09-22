Не варто переплачувати за iPhone 17: скоро вийде флагманський смартфон на 500 доларів дешевше

Зовсім недавно Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 17. В Україні базова модель коштуватиме близько 1400 доларів. Але не поспішайте з покупкою — скоро з'явиться флагманський смартфон, який може обійтися всього в 900 доларів.

У мережі вже з'явилися подробиці щодо нового китайського OnePlus 15, пише phonearena.com. Щоправда, на світовому ринку він з'явиться лише на початку 2026 року, але деталі вже інтригують.

Перш за все, телефон отримає потужний акумулятор ємністю 7000 мАг, який, до того ж, і заряджається дуже швидко. Причому це буде нова кремній-вуглецева батарея. Говорили навіть, що компанія OnePlus розглядала батарею ємністю 8000 мАг, але все-таки вирішила трохи пожертвувати потужністю, щоб зберегти корпус тонким і витонченим.

Що стосується якості дисплея, то ходять чутки, що вона трохи знизиться порівняно з попередньою моделлю OnePlus 13, але зате буде вища частота оновлення: частота 165 Гц зі зменшеною роздільною здатністю 1,5K на трохи меншій 6,78-дюймовій панелі.

Ще OnePlus 15 може відмовитися від фірмового трипозиційного слайдера сповіщень і замінити його на нову настроювану кнопку. Щодо цієї ідеї поки думки розходяться — деякі вважають, що таке перемикання буде складнішим у використанні, ніж звичайний слайдер.

Уже відомо, що OnePlus 15, найімовірніше, буде оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite 2 (він же Snapdragon 8 Gen 5) — флагманським чипом Qualcomm, який забезпечить високу продуктивність.

Інсайдери також повідомляють, що OnePlus може відмовитися від свого фірмового круглого модуля камери і замінить його на прямокутний із закругленими кутами. Нагадаємо також, що попередником OnePlus 15 був OnePlus 13: число 14 вирішили пропустити, оскільки в Китаї воно вважається нещасливим.

