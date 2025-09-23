Самый красивый в среднем классе: как выглядит новый бюджетный смартфон Motorola (фото)

Компания Motorola готовит к выпуску новый бюджетный флагман. Правда, выйдет он только в 2026 году, но инсайдеры уже делятся интересными утечками, из которых понятно, что выглядеть новый смартфон будет очень эффектно.

Edge 70 может стать одним из самых красивых Android-смартфонов среднего класса в 2026 году, пишет phonearena.com. В сети уже появились предполагаемые изображения нового гаджета в ярком сочетании цветов.

Смартфон Motorola Edge 70 Фото: Evan Blass/X

Как отмечает издание, скорее всего, Motorola Edge 70 подхватит тренд на супертонкий дизайн, заданный Samsung Galaxy S25 Edge и Apple iPhone Air. Но цена у него будет намного ниже, чем у этих моделей.

По сравнению со своим предшественником, Edge 60, модель Edge 70 выглядит очень ярко не только благодаря сочетанию желтого и зеленого (к слову, сертифицированного Pantone), но и благодаря новой боковой кнопке. Это почти наверняка та же самая AI Key, что и на Edge 60 Pro, – так что Motorola держит тенденцию и в том, что касается возможностей искусственного интеллекта.

Насчет толщины нового смартфона пока ничего не известно даже приблизительно, но эксперты предполагают, что она может составить 7 мм. К такому выводу они пришли на основании того, что толщина Edge 60 составляла 7,9 мм в самой тонкой точке, а новая модель Edge 70 вряд ли побьет рекорд Galaxy S25 Edge с его 5,8-миллиметровым профилем. Поэтому толщина в 7 мм выглядит компромиссным и вполне вероятным вариантом.

Ранее стало известно, какие смартфоны можно купить вместо Samsung Galaxy Z Flip 7. Тогда в списке фаворитов называлась модель Motorola Razr (2025).

Также смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов. Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.