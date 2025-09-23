Найкрасивіший у середньому класі: який вигляд має новий бюджетний смартфон Motorola (фото)

Компанія Motorola готує до випуску новий бюджетний флагман. Щоправда, вийде він тільки в 2026 році, але інсайдери вже діляться цікавими витоками, з яких зрозуміло, що виглядати новий смартфон буде дуже ефектно.

Edge 70 може стати одним із найкрасивіших Android-смартфонів середнього класу в 2026 році, пише phonearena.com. У мережі вже з'явилися передбачувані зображення нового гаджета в яскравому поєднанні кольорів.

Смартфон Motorola Edge 70 Фото: Evan Blass/X

Як зазначає видання, найімовірніше, Motorola Edge 70 підхопить тренд на супертонкий дизайн, заданий Samsung Galaxy S25 Edge і Apple iPhone Air. Але ціна у нього буде набагато нижчою, ніж у цих моделей.

Порівняно зі своїм попередником, Edge 60, модель Edge 70 має дуже яскравий вигляд не тільки завдяки поєднанню жовтого і зеленого (до слова, сертифікованого Pantone), а й завдяки новій бічній кнопці. Це майже напевно та ж сама AI Key, що і на Edge 60 Pro, — тож Motorola тримає тенденцію і в тому, що стосується можливостей штучного інтелекту.

Щодо товщини нового смартфона поки нічого не відомо навіть приблизно, але експерти припускають, що вона може становити 7 мм. Такого висновку вони дійшли на підставі того, що товщина Edge 60 становила 7,9 мм у найтоншій точці, а нова модель Edge 70 навряд чи поб'є рекорд Galaxy S25 Edge з його 5,8-міліметровим профілем. Тому товщина в 7 мм виглядає компромісним і цілком імовірним варіантом.

